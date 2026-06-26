Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, New York’taki ön seçimlerde Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin desteklediği adaylardan biriyle “derin farklılıkları” olduğunu söyledi. Demokrat Parti’de ara seçimlere giderken derinleşen bölünmeleri gözler önüne seren çıkış, Shapiro’nun CNN’e verdiği röportajda geldi. Shapiro, bu hafta Temsilciler Meclisi Üyesi ve İspanyolca Konuşanlar Meclis Grubu Başkanı Adriano Espaillat’ı mağlup eden 32 yaşındaki demokratik sosyalist aday Darializa Avila Chevalier hakkında konuştu.

KAYBOLAN HESAPTAKİ RADİKAL PAYLAŞIMLAR

CNN’in araştırması, Avila Chevalier’e ait olduğu tespit edilen ve silinen bir X hesabında binlerce gönderi ve yeniden paylaşım ortaya çıkardı. Bu paylaşımlar arasında polisin, hapishanelerin ve sınırların kaldırılması, özel mülkiyete el konulması, büyük sanayilerin kamulaştırılması ve İsrail’in var olma hakkının sorgulanması gibi talepler yer alıyordu. Avila Chevalier, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısının ertesi günü düzenlenen Filistin yanlısı bir mitinge de katıldı. O miting, Mamdani destekli bir diğer aday Brad Lander tarafından da sert şekilde eleştirildi.

SHAPIRO: AYNI DEĞERLERİ PAYLAŞMIYORUZ

Shapiro, “Onun bölgesi ona oy verdi. Ancak sizin okuduğunuz alıntılara dayanarak, o adayla derin farklılıklarım var. Sanki birçok konuda onunla aynı fikirde olacağım ya da aynı değerleri paylaştığımız biri değil. Demokrat Parti listesinden yarıştı, sanırım bir sosyalist olarak. O bölgedeki seçmenler onu temsil etmek istediklerine karar verdi” ifadelerini kullandı. Avila Chevalier, Columbia Üniversitesi’ndeki kampüs protestolarında da öne çıkan isimlerden biriydi.

FİLİSTİN VE FERGUSON ARASINDAKİ PARALEL

Espaillat’a karşı yaptığı münazarada Avila Chevalier, “2014’te Gazze’de Filistinlilere atılan göz yaşartıcı gaz, aynı yıl Ferguson’da siyahi protestoculara atılan gazdı” diyerek benzerlikler kurdu. Kendisinin hiçbir insanın ölümünü kutlamayacağını belirten aday, 8 Ekim mitingine Hamas saldırısına karşı “aşırı tepki” olarak gördüğü durumu protesto etmek için katıldığını söyledi.

PARTİ İÇİ MÜCADELE VE 2028 YOLU

Yeniden seçilmek için yarışan ve 2028 başkanlık yarışının potansiyel adayları arasında gösterilen Shapiro, Demokratların “inandıkları şeyler üzerine bir mücadeleye” hazır olduğunu savundu. Partinin bu tür bir iç tartışmayı en son 1992’de Bill Clinton’ın aday gösterilmesi sürecinde yaşadığını hatırlatan Shapiro, “Bazı adaylar var ki çok laf edip dikkat çekiyor. Parti olarak yapmamız gereken, bu sözleri eyleme dönüştürüp insanların hayatını iyileştirecek adımlar atmak” dedi. Ülkenin en önde gelen Yahudi siyasetçilerinden biri olan Shapiro, İsrail’i savunmakla birlikte iki devletli çözümü destekliyor. 2028’de bir Yahudi siyasetçinin ulusal düzeyde Demokrat ön seçimini kazanıp kazanamayacağı sorusuna ise “2028’de olacaklara odaklanmıyorum” yanıtını verdi.