Şile Belediyesi’ne Üçüncü Dalga Operasyonda 16 Gözaltı

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Şile Belediyesi binası, mavi gökyüzü altında görünmekte
Şile Belediyesi'nde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda birçok şüpheli gözaltına alındı ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.
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Şile Belediyesi’ne yönelik üçüncü dalga operasyon kapsamında 18 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca operasyonun gerekçesi açıklandı. Etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvet belgeleri ve HTS kayıtları etkili oldu.

DOĞRUDAN TEMİN VE RÜŞVET İDDİALARI

Belediyede usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı öne sürüldü. İddialar doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerine odaklandı. Zanlılar örgüt kurma, rüşvet ve irtikap ile suçlanıyor.

BELEDİYE BAŞKANI KABADAYI TUTUKLANDI

Başkan Özgür Kabadayı 10 Temmuz 2025’te gözaltına alınmıştı. Kabadayı dört kişiyle birlikte tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İkinci operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu gruptan 15 kişi tutuklandı, 7 kişi serbest kaldı.

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