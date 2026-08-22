Silinen Tweetler Natalie Harp’ın Trump Desteğini Ortaya Koydu

Natalie Harp, Başkan Donald Trump’ın kilit Beyaz Saray yardımcısı olmasından yıllar önce, 6 Ocak 2021’de Twitter hesabında Trump’a olağanüstü bağlılık gösteren paylaşımlar yaptı. X platformunda yer alan ve daha sonra kaldırılan hesabında Harp, o gün 150’den fazla tweet atarak Cumhuriyetçilere “TRUMP İÇİN SAVAŞ” çağrısı yaptı. Seçimin çalındığı iddialarını tekrarladı ve Joe Biden’ın zaferinin meşruiyetini sarsmaya çalışan isimlerin söylemlerini güçlendirdi. Hesabının askıya alındığı görülürken, paylaşımların ne zaman kaldırıldığı ve hesabın kim tarafından kapatıldığı bilinmiyor.

6 OCAK'TAKİ PAYLAŞIMLARI

Harp’ın bağlılığı Trump’ın yakın çevresinde sıra dışı bir durum değil; başkanlık sarayını sadık isimlerle dolduran Trump, kendisine sorgusuz sualsiz bağlı kişileri yanında tutmayı seviyor. Ancak Harp’ın 6 Ocak paylaşımları, onun bağlılığını açıkça ortaya koyuyor. Akron Üniversitesi’nde Amerikan başkanlığı üzerine çalışan siyaset bilimi profesörü David B. Cohen, “Kendini tamamen sadık, dalkavuk bir danışman ve çalışan olarak kanıtladı” dedi. Cohen, “Trump bundan hoşlanıyor, sorgulanmayı sevmiyor. Kendisine hayranlık duyulmasını seviyor ve o da bunu açıkça yapıyor” ifadelerini kullandı. Harp ve Beyaz Saray, ulaşılan yorum taleplerine yanıt vermedi.

6 Ocak sabahı Washington’a kalabalık akın ederken, One America News Network sunucusu olan ve Twitter biyografisinde Trump’ın “danışma kurulu” üyesi olduğu yazan Harp, Trump ailesinin “Bu hareket asla ölmeyecek!” ve “Bu mücadele daha yeni başladı!” açıklamalarını paylaştı. O sırada 29 yaşında olan Harp, Trump’ın konuşması için toplanan destekçileri “vatanseverler” olarak övdü ve yasa koyuculara kalabalığın “cesaret ve tutkusunun bir zerresini” göstermeleri çağrısı yaparak “bugün ÇALINMAYI DURDURUYORUZ!” dedi. Rudy Giuliani’nin konuşmasındaki “Mahkemeye savaşla çıkalım!” çağrısını da destekleyen Harp, Giuliani’nin avukatlarının daha sonra bu sözün “abartılı” olduğunu ve şiddet çağrısı anlamına gelmediğini savunduğunu aktarır gibi paylaşımlar yaptı.

KONGRE BASKINI SONRASI TWEETLER

Başkan konuşmaya başladığında Harp, tek bir gönderide bir düzine kez “TRUMP İÇİN SAVAŞ!” yazarak “Bugün D.C. TRUMP ÜLKESİ!” ifadelerini kullandı. Başkanın konuşmasını anlık olarak paylaşan Harp, “Asla pes etmeyeceğiz. Asla teslim olmayacağız!” diye tweetledi. Trump destekçisi bir kalabalığın ABD Kongre Binası’na zorla girmesinin ardından, isyancıların “Trump destekçisi olmadığını” öne süren paylaşımları yaydı ve kalabalığa Antifa’nın sızdığı yönündeki asılsız iddiaları dolaşıma soktu. Daha sonra Trump’ın isyancılara evlerine gitme çağrısını da paylaştı.

Kongre baskını saatlerce seçim sayımını durdurduktan sonra Harp, yine Giuliani’yi öne çıkararak sözlerini alıntıladı: “Bu gecikme özellikle birkaç seçenek daha sunuyor” ve “Trump’ın hukuk ekibi bu seçeneklerden nasıl yararlanabileceğimiz üzerinde çalışıyor” ifadelerine Amerikan bayrağı emojisi ekledi. Temsilciler Meclisi, Arizona’nın seçim oylarının sayımına yönelik itirazı reddedince Harp, “Amerika artık Amerika olmayabilir. Ama Tanrı hâlâ Tanrı. İnanmayı bırakma!!” tweetini attı. Harp, seçim sonuçlarına itirazı sürdüren yasa koyucuları tek tek övdü: Temsilci Jody Hice’a “sözünün ve Anayasa’nın adamı” olduğu için teşekkür etti, Marjorie Taylor Greene’i “cesareti” nedeniyle övdü ve Josh Hawley için “Anayasa’ya karşı görevinden yıldırılmayı reddeden gerçek bir vatansever” dedi. Ayrıca itirazları destekleyen altı senatörü – Ted Cruz, Josh Hawley, Cindy Hyde-Smith, John Kennedy, Roger Marshall ve Tommy Tuberville – “sevgili ülkemiz ve @POTUS için mücadelede tereddüt etmeyen vatanseverler” olarak selamladı.

TRUMP'A BAĞLILIĞI ESKİYE DAYANIYOR

Ertesi gün Trump, yeni bir yönetimin göreve başlayacağını kamuoyu önünde kabul ettiğinde Harp, başkanın “İnanılmaz yolculuğumuz daha yeni başlıyor” mesajını paylaştı. On dört dakika sonra da kendi bağlılık beyanını ekledi: “Sizi seviyoruz, Başkan @realDonaldTrump!” Harp’ın Trump’ın seçim yalanı anlatısına olan bağlılığı 6 Ocak 2021’de başlamamıştı. Kongre baskınından önceki haftalarda takipçilerine “Asla pes etmeyeceğiz – çünkü GERÇEK bizim tarafımızda. 6 Ocak geliyor!!” mesajını paylaşmıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından günler sonra da “SİZİ SEVİYORUZ! SİZİ SEVİYORUZ! SİZİ SEVİYORUZ! x 71 milyon” yazmıştı. Harp, 14 Aralık’ta Biden’ın zaferini kınayarak “BU BİR DARBE” paylaşımı yaptı.

Harp, Trump’ın ikinci döneminde başkana yakın bir yardımcı olarak görev yapıyor. Çoğunlukla gözlerden uzak çalışmasına rağmen, bu hafta Demokrat Senatör Jon Ossoff’un Trump’ı eleştiren konuşmasında adını anmasıyla gündeme geldi. Perşembe günü de Harp’ın başkana yazdığı, olağanüstü bağlılığını ifade eden iki mektup yayınlandı. İncelenen tweetler, Harp’ın Trump’a olan bağlılığının en az 2016’ya kadar uzandığını gösteriyor. Harp, o yıldan itibaren başkan hakkında tweet atmaya başlamıştı. Trump’ın 2019’da azledildiği gün de onu savunan İncil ayetleri paylaşmıştı: “Tanrım, [@realDonaldTrump]’ı aklayıver ve davasını vefasız bir millete karşı savun” ve “.@realDonaldTrump, ‘Seni her andığımda Tanrıma şükrediyorum!!!'”