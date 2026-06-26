Altun Arıca, şarkıcı Soner Arıca’nın annesi ve usta oyuncu Kadir İnanır’ın ablası olarak tanınan isim, tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti. Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Arıca ve İnanır aileleri acı haberi derin bir üzüntüyle karşıladı.

ALTUN ARICA FATSA’DA DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hz. Hamza Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Soner Arıca taziyeleri kabul etti. Yakınları ve dostları aileyi yalnız bırakmadı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altun Arıca’nın cenazesi dualarla toprağa verildi. Cenazeye ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SONER ARICA’DAN YÜREK BURKAN VEDA PAYLAŞIMI

Annesini kaybeden Soner Arıca sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Paylaşımına “Şimdi gidecek hiçbir yerim yok gibi” notunu düştü. Takipçileri bu sözler karşısında duygulandı. Arıca ayrıca başsağlığı mesajları için herkese teşekkür etti.