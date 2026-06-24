SpaceX Halka Açıldıktan Sonra Kimlik Krizi Yaşıyor

SpaceX’in halka arz öncesinde yaptığı hızlı dönüşüm, şirketin kurucusu Elon Musk’ın yıllardır savunduğu Mars kolonisi hedefinin sorgulanmasına yol açtı. CEO Elon Musk, SpaceX’in 2013 yılında yayımladığı bir e-postada, şirketin halka açılmasının Mars’ta yaşam kurma gibi iddialı bir hedefe odaklanmayı zorlaştıracağını belirtmişti. O dönemde uyarı niteliği taşıyan bu açıklamalar, bugün yaşanan gelişmeler ışığında oldukça öngörülü bir nitelik taşıyor.

ELON MUSK’IN MARS VİZYONU VE HALKA ARZ ENDİŞESİ

Musk, 2013 yılında SpaceX çalışanlarına gönderdiği e-postada, Mars’ta yaşam kurmak için gereken teknolojiyi geliştirmenin şirketin temel amacı olduğunu vurgulamıştı. Borsanın “akılcı olmayan aşırı iyimserlik veya depresyon” yaratabileceğini belirten Musk, “Eğer halka açık bir şirket olmak bu ihtimali azaltıyorsa, Mars güvence altına alınana kadar bunu yapmamalıyız” ifadelerini kullanmıştı. O günden bugüne SpaceX, küçük bir roket girişiminden küresel uzay fırlatma endüstrisinin baskın gücü haline geldi; yıllarca Rusya’ya bağımlı kalan ABD’ye astronot uçuşlarını geri getirdi ve uzaydan internet sağlayan milyarlarca dolarlık bir iş kolu yarattı.

YAPAY ZEKA ODAKLI DÖNÜŞÜM VE BÜYÜK HALKA ARZ

SpaceX, bu ay gerçekleşen büyük halka arz öncesinde yapay zeka çılgınlığından yararlanmak için hızla konumlandı. Şirket, Grok sohbet robotunun yaratıcısı xAI’ı satın aldı, Cursor kodlama aracını almak için anlaşma yaptı ve yapay zeka işlem veri merkezlerini uzaya yerleştirme planlarını açıkladı. Bu yeniden konumlandırma, SpaceX’in tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmesine ve 85 milyar dolardan fazla fon toplamasına yardımcı oldu. Ancak bu hızlı dönüşüm, uzun süreli takipçiler ve yatırımcılar arasında SpaceX’in Mars kolonisi hedefini sürdürüp sürdürmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

MALİ BELGELERDEKİ MARS MADDESİ VE YATIRIMCI ALGISI

Şirketin 20 Mayıs’ta yayımlanan halka arz izahnamesine göre Elon Musk, 7,5 trilyon dolarlık maaş paketinin tamamını ancak SpaceX “en az bir milyon nüfuslu kalıcı bir insan kolonisi” kurmayı başardığında alabilecek. Florida Üniversitesi finans profesörü Jay Ritter, bu ifadenin ne kadar samimi olduğunun belirsiz olduğunu belirterek, “Bunlar sadece şaka” dedi. Bir mali izahnamede espriye yer vermenin oldukça sıra dışı olduğunu kabul eden Ritter, “başka bir örnek düşünemiyorum” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, SpaceX’i yakından takip edenler için Mars yerleşimi hedefinin şirketin kültüründe derin bir yer edindiği biliniyor.

PUBLİK YATIRIMCILARDA MARS HEYECANI VE BÖLÜNME

SpaceX, halka arzında bireysel yatırımcılardan gelen ilgiyi artırmak için rekor sayıda hisseyi – yüzde 30’a kadar – kamuya ayırdı. Araştırma firması Vanda, bireysel yatırımcıların SpaceX’e olan ilgisini tarif edecek kelime bulamadıklarını belirtti. Ancak Mars hedefi konusunda SpaceX hayran kitlesi arasında bölünmeler yaşanıyor. Reddit’te şirkete ayrılmış forumlarda, keşif meraklıları ile meme seven “hisse senedi kardeşleri” arasında zaman zaman tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor. Bir kullanıcı en iyi uzay alt forumunu hisse senedi tutkunlarının mahvettiğini söylerken, bir diğeri şirketin hedeflerine odaklanmaktan uzaklaştığını iddia etti.

ELON MUSK’IN ÖNCELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE AY HEDEFİ

Elon Musk geçen yaz Mars’a olan bağlılığını açıkça dile getirmişti ancak Şubat ayında yaptığı açıklamayla kısa vadeli odağını Ay’a kaydırdığını duyurdu. Musk, SpaceX’in Ay’da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye odaklandığını, bunun 10 yıldan kısa sürede başarılabileceğini, Mars’ın ise 20 yıldan fazla süreceğini ifade etti. Bu açıklama, NASA’nın SpaceX’e verdiği 2,9 milyar dolarlık Ay iniş aracı sözleşmesinin teslimatı konusunda baskı yaptığı bir döneme denk geldi. Uzay yarışında Çin ile artan rekabet, SpaceX’in önceliklerindeki bu ani değişime hem mali hem de siyasi boyut kazandırdı.

STARSHİP’İN KRİTİK ROLÜ VE HENÜZ TEST AŞAMASI

Şirketin NASA astronotlarını Ay yüzeyine taşımak için vaat ettiği Starship, aynı zamanda Mars’a ilk insanları götürecek araç olarak da planlanıyor. Starship ayrıca yeni nesil Starlink uydularını yörüngeye taşıyacak ve SpaceX’in öngördüğü yapay zeka işlem yörünge veri merkezlerini kuracak şekilde tasarlandı. Uzay tabanlı veri merkezlerini gerçeğe dönüştürmek için gereken büyüklükteki uyduları taşıyabilecek dünyadaki tek roket Starship olarak görülüyor. Ancak roket henüz operasyonel değil ve uzun bir uçuş test kampanyası devam ediyor. Starship’in üst aşamasının yeniden kullanılması ve yörüngede kriyojenik yakıtla yeniden doldurulması gibi kritik özellikler henüz test edilmedi.

WALL STREET’TE DEĞERLEME TARTIŞMALARI VE RİSK UYARISI

SpaceX’in halka arzının teknoloji sektöründe Google’ın halka arzına benzetildiğini belirten sektör uzmanları, yaratılan değerin uzay endüstrisine de yansıyacağını öngörüyor. Ancak bazı analistler endişelerini dile getiriyor. Finansal araştırma firması Morningstar, SpaceX’in aşırı değerlendiği uyarısında bulundu. Sadece en iyimser senaryonun halka arz fiyatına yaklaştığını belirten firma, bu fiyatın iyimser senaryonun yüksek olasılıklı olduğunu ima ettiğini ancak görünümün çok belirsiz olduğunu ifade etti. Finans profesörü Jay Ritter ise Mars kolonizasyonu hedefinin Wall Street’te olumlu karşılanmayabileceğini belirterek bireysel yatırımcılara şu an için SpaceX hissesi almalarını tavsiye etmedi. Şirketin değerlemesinin birçok iyi şeyin olacağını varsaydığını ancak işlerin her zaman plana göre gitmediğini sözlerine ekledi.