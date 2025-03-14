Survivor 2025 All Star Canlı İzle

YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlara sahip kadrolar, yarışmayı izlemek isteyenler için merak konusu olurken, “Survivor CANLI izle” ve “14 Mart Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” gibi sorular gündeme geliyor. Survivor’u canlı olarak izlemek isteyenler için gerekli bilgiler araştırılıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’u TV8 platformları üzerinden izlemek mümkün.