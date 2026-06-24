TAG Kurucusu Öktem Kararı İstinaf’a Taşıyor

İstanbul’da TAG uygulamasına ilişkin açılan davanın 7’nci duruşması 24 Haziran 2024 günü İstanbul 14’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nde gerçekleşti. Davayı taksi esnaf odaları, dernekler ve kooperatifler açtı. Mahkeme heyeti davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verdi.

TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem kararın üst mahkemeye taşınacağını açıkladı. Taksicilerin uygulamanın kapatılması talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. 2024’te benzer bir karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Öktem, yeni kararı da İstinaf’a götüreceklerini söyledi. Hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirten Öktem, TAG ailesine teşekkür etti. Kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendireceklerini ifade etti.