Birkaç gün gecikmeyle de olsa Dünya Kupası’na katılan Cristiano Ronaldo, iki golle tüm yeteneklerini sergileyerek dünkü manşetleri süsledi. Ardından oynanan İngiltere-Gana mücadelesi ise oldukça sönük geçti ve izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi turnuva, grup maçlarının son haftasının başlamasıyla iyice karmaşık bir hal alıyor; bugün altı karşılaşma oynanacak ve hangi takımların bir üst tura yükseleceği netleşecek. Grup aşamasının puan hesaplamaları oldukça karışık olsa da işin özü şu: İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan son 32’ye kalırken, üçüncü sıradaki en iyi sekiz ekip de eleme turlarına katılacak.

RONALDO'DAN İKİ GOLLÜ ŞOV VE TARİHİ REKOR

Portekiz’in Özbekistan’ı 5-0 yendiği maçta 41 yaşındaki yıldız iki gol atarak eleştirilere yanıt verdi. Sahadan ayrılırken kameraya “Geri döndüm” diye bağıran Ronaldo, 2006’dan bu yana altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk oyuncu oldu. Lionel Messi de altı kupada oynadı ancak 2010’da gol atamadı. Bu rekor, üst düzeyde bu kadar uzun süre kalabilmeyi gerektirdiği için uzun süre kırılamayabilir. Öte yandan DR Kongolu taraftar Michel Kuka Mboladinga, “Lumumba Vea” lakabıyla biliniyor; maçlar boyunca hareketsiz durup bir elini havada tutarak Kongo’nun önemli tarihî figürlerine saygı duruşunda bulunuyor.

B GRUBU'NDA KANADA VE İSVİÇRE ÖNE ÇIKIYOR

Kanada ile İsviçre dörder puanla zirveyi paylaşıyor. Bu maçın galibi grup birincisi olurken beraberlik halinde averajla ev sahibi Kanada üstünlük sağlıyor. Kanada ikinci maçtaki etkili hücum performansıyla güven veriyor. İsviçre ise kaybetse bile Katar’ın Bosna’ya yenilmemesi halinde ikinci sırada kalabilir. Her iki takım da zaten dört puana ulaştığı için en iyi üçüncüler arasına girme olasılıkları yüksek. B Grubu’nun diğer maçında Katar ile Bosna karşı karşıya gelecek. Kaybeden takım turnuvaya veda edecek. Beraberlik halinde Katar elenirken Bosna’nın galibiyeti, Kanada’nın İsviçre’yi farklı yenmesi durumunda ikincilik şansı doğurabilir. Bosna ayrıca en iyi üçüncüler arasına da girebilir.

İSKOÇYA-BREZİLYA KARŞILAŞMASI HEYECANI

İskoçya ve Brezilya arasında oynanacak maç büyük bir heyecana sahne olacak. Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya’nın grup liderliği için sadece Fas’ın Haiti karşısındaki sonucundan daha iyi bir performans göstermesi yeterli. İskoçya ise üç puanla Brezilya’yı yenmesi halinde doğrudan son 32’ye yükselecek. Kaybetse dahi çok farklı yenilmezse en iyi üçüncüler arasına kalma şansı bulunuyor.

FAS, HAİTİ KARŞISINDA ZORLU SINAVDA

Haiti ilk iki maçını kaybettiği için turnuvaya veda etti; sadece onur mücadelesi verecek. Dört puanlı Fas ise Brezilya’nın İskoçya’yı yenmesi halinde ikinci sırada kalacak. Eğer Brezilya’yı geçip grup lideri olmak istiyorsa Haiti karşısında farklı bir galibiyete ihtiyacı var. Afrika temsilcisi, önceki maçlarında etkili anlar yakalamış olsa da son grup maçında 90 dakika boyunca aynı seviyeyi korumak istiyor.

FRANSA TEKNİK DİREKTÖRÜ DESCHAMPS AİLE YASI NEDENİYLE TURNUVADAN AYRILDI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, annesinin vefat ettiğini öğrenmesinin ardından geçici olarak turnuvadan ayrılma kararı aldı. Fransız Futbol Federasyonu, Deschamps’ın Cuma günü Norveç ile oynanacak son grup maçını kaçırarak cenazeye katılacağını duyurdu. Daha önce bu turnuva sonunda görevi bırakacağını açıklayan 57 yaşındaki teknik adam, 2018’de şampiyonluk yaşatmış ve 2022’de finale çıkmıştı. Fransa, son 32’ye kalmayı garantilerken Norveç maçı grup birinciliğini belirleyecek.

AKŞAM OTURUMUNDA MEKSİKA VE GÜNEY KORE SAHNEDE

Ev sahibi Meksika, A Grubu’nu lider bitirmeyi garantilediği için Çekya karşısında bazı oyuncularını dinlendirebilir. Çekya ise galibiyet alması halinde ya ikinci sıraya yükselecek ya da en iyi üçüncüler arasına girecek. Meksika’nın set oyunlarına dikkat etmesi bekleniyor. Diğer maçta Güney Kore, Güney Afrika karşısında alacağı bir beraberlik veya galibiyetle grup ikinciliğini garantileyecek. Güney Afrika ise Çekya karşısında son dakika penaltısıyla bir puan almasına rağmen turnuvada zorlanıyor. Bafana Bafana’nın otomatik ilerleme şansı için Güney Kore’yi yenmesi ve Çekya’nın Meksika’ya kaybetmesi gerekiyor.

DONALD TRUMP DÜNYA KUPASI FİNALİNDE KUPAYI TAKDİM EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Temmuz’da oynanacak Dünya Kupası finalinde kupayı takdim etmeye hazırlanıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fox & Friends’e yaptığı açıklamada, “Başkanla birlikte finalin tadını çıkaracağız ve kupayı kazanana birlikte vereceğiz” dedi. Bu plan, geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası’nda yaşananlara benziyor. O törende Trump, Chelsea kaptanı Reece James kupayı kaldırırken sahada kalmış ve oyuncu Cole Palmer’ın şaşkın bakışlarına neden olmuştu. Palmer, “Biraz kafam karıştı” demişti.