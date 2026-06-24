Tarkan ve Reynmen’den Sürpriz Proje

Megastar Tarkan ve şarkıcı Reynmen, sürpriz bir şarkı projesi için bir araya gelerek sosyal medyada “bir şeyler geliyor” mesajı paylaştı. Yıllar önce çektiği videolarla fenomen haline gelen Reynmen, müzik kariyerinde adından söz ettiriyor. İkili, takipçilerine yeni bir çalışma için ipucu verdi.

SÜRPRİZ PROJE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Tarkan ve Reynmen, yeni bir şarkı projesinde buluştu. Megastar, sosyal medyadan Reynmen’le karesini yayınlayarak “Bir şeyler geliyor” ifadesini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

REYNMEN’DEN HEYECANLI MESAJ

Reynmen de Tarkan tonlamasıyla çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Videonun sonunda Tarkan tarzı öpücük atan Reynmen, “Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım” dedi. İkilinin görüntüsü gündem olurken proje merak konusu haline geldi.