Taylor Swift’in önümüzdeki hafta sonu New York’taki Madison Square Garden’da düğün yapacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşerken, arena çevresindeki polisler ve güvenlik görevlileri bu habere şüpheyle yaklaşıyor. Bir NYPD memuru, “Çok şık bir kadın, burada evlenmez” dedi. Gerçekten de Garden, Jeff Bezos’un Venedik’te Lauren Sánchez ile yaptığı düğün ya da Dua Lipa’nın Sicilya’daki töreni gibi mekanlardan çok farklı bir yerde duruyor.

GARDEN'DA DÜĞÜN İDDİALARINA GÜVENLİKTEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

New York Polis Departmanı’nda görevli bir düzine memur, Taylor Swift ve Travis Kelce’nin önümüzdeki hafta sonu Garden’da bir düğün etkinliği düzenleyeceği yönündeki haberlere şüpheyle bakıyor. Madison Square Garden’daki üç güvenlik görevlisi ve iki Amtrak polisi de aynı görüşte: Böyle bir etkinlik için kendilerine bilgi verilmedi veya hazırlık yapmaları söylenmedi. Bir polis memuru, “Bu sadece bir söylenti, neden burada evlensin?” diye sordu. Arena çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi olmadığı da belirtiliyor.

ALTERNATİF TEORİLER VE HAYRANLARIN ŞÜPHESİ

Garden’ın güçlü güvenlik önlemleri ve yeraltı girişleri sayesinde ünlü konukların rahatça giriş yapabileceği bir kale olduğu yönünde bir teori var. Swift’in 2023’te milyarder olmasıyla mekânı kraliyet düğününe dönüştürecek bütçeye sahip olduğu da düşünülüyor. Ancak bazı hayranlar ikna olmuş değil. Sadık bir Swift hayranı, “Taylor mahremiyetine çok düşkün, son albümünde de alanına ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bu kadar halka açık bir yerde düğün yapacağını sanmıyorum” dedi. Bir başka teori ise Garden’daki etkinliğin gerçek düğünü gizlemek için bir kılıf olduğu yönünde. Konukların arenadan alınıp daha şık bir mekâna götürüleceği veya çiftin özel bir tören yapıp ardından Garden’da bir after party ya da sürpriz konser düzenleyeceği konuşuluyor. Taylor Swift’in düğünü, son haftalarda Başkan Donald Trump ziyareti ve New York Knicks’in şampiyonluğu gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yapan mekân için bir başka çılgın hafta sonu olacak. Bir güvenlik görevlisi, “Taylor Swift düğünü çok büyük olacak, ama yorgunuz” ifadelerini kullandı.