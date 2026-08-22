Teknolojide Çalışan Ebeveynlere Sosyal Medya Sorusu

Avustralya’nın 16 yaş altı gençler için sosyal medya yasağını onaylamasının ardından dünya genelinde benzer düzenlemeler için yasa önerileri art arda geldi. Instagram, Facebook, Twitch, YouTube gibi platformlara getirilmesi planlanan kısıtlamaların amacı, gençleri uzun süreli kaydırma alışkanlığından, çevrimiçi avcılardan ve dijital zorbalıktan korumak. ABD’de de bir yasak önerisi gündeme gelirken, bu kısıtlamadan etkilenecek sosyal medya şirketlerinin büyük bölümü ABD merkezli.

ABD'DE SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE DAVALAR SÜRÜYOR

Bu arada birçok sosyal medya şirketi, platformlarının bağımlılık yarattığı iddiasıyla ABD’de davalarla karşı karşıya. Meta’nın ürünlerinin güvenliğine ilişkin kapsamlı bir dava da mahkemede sürüyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile Bill Gates ve Peter Thiel gibi teknoloji liderleri, uzun süredir kendi çocuklarının ekran karşısında çok fazla zaman geçirmesine sıcak bakmadıklarını ifade ediyor.

TEKNOLOJİ EBEVEYNLERİNE DENEYİM ÇAĞRISI

Teknoloji sektöründe çalışan ebeveynlerin, çocuklarının sosyal medya ve ekran kullanımına nasıl yaklaştığı merak konusu. Yaklaşan bir haberde yer almak amacıyla deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ancak sizinle önceden röportaj yapılmadan hiçbir bilgi yayınlanmayacak.