TENMAK Yeni Burs Programını Başlattı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), stratejik enerji ve teknoloji alanlarında uzman kadrolar yetiştirmek için yeni bir burs programı başlattı. Yönetmelikle bor, nükleer enerji ve nadir toprak elementleri gibi alanlarda eğitim görenlere destek sağlanacak. Madencilik ve radyasyon teknolojileri de program kapsamında yer alıyor.

İKİ FARKLI BURS SEÇENEĞİ SUNULACAK

Araştırma Bursu ile üniversite öğrencileri ve araştırmacılara aylık ödeme yapılacak. Başarı Bursu ise üstün başarı gösteren öğrencilere verilecek. Doktora sonrası araştırmacılar da bu burslardan yararlanabilecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK, SÖZLEŞME İMZALANACAK

Burs ilanları TENMAK’ın resmi internet sitesinden duyurulacak. Başvurular dönemsel veya zamansız yapılabilecek. Kazananlardan noter onaylı taahhütname alınacak. Reşit olmayanların sözleşmesini velisi imzalayacak.

BAŞARISIZ OLANIN VEYA YANLIŞ BEYAN VERENİN BURSU KESİLECEK

Burs alanların durumu TENMAK uzmanlarınca takip edilecek. Mezun olan veya okulu bırakanların bursu sona erecek. Beş gün içinde durum bildirilecek. Belgeleri zamanında teslim etmeyenlerin bursu durdurulacak. Yalan beyan veya sahte belge tespit edilirse burs iptal edilecek. Alınan paralar faiziyle geri istenecek. Borçlar beş yıla kadar taksitlendirilebilecek.

BULUŞLARIN HAKKI TENMAK'A AİT OLACAK AMA GELİR PAYLAŞILACAK

Bursiyerlerin yeni ürün veya buluşlarının hakkı TENMAK’a ait olacak. Gelir elde edilirse net paranın yüzde 50’ye kadarı ödül verilecek. Bursiyerler makalelerinde TENMAK desteğini belirtecek.

BAŞKA YERDEN BURS ALANLAR DURUMU BİLDİRMEK ZORUNDA

KYK hariç başka burs alanlar durumu yazılı bildirecek. TENMAK burs miktarını indirebilir veya sonlandırabilir. Kurallar yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye yerli enerji ve nükleer teknolojide adım attı.