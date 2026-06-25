TENMAK Yeni Burs Programını Başlattı

Ekonomi
Bir kişi kitap tutarak yürürken silueti görünüyor
TENMAK, enerji ve teknoloji alanında burs programıyla öğrencilere destek sunarak nitelikli kadrolar yetiştirmeyi hedefliyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), stratejik enerji ve teknoloji alanlarında uzman kadrolar yetiştirmek için yeni bir burs programı başlattı. Yönetmelikle bor, nükleer enerji ve nadir toprak elementleri gibi alanlarda eğitim görenlere destek sağlanacak. Madencilik ve radyasyon teknolojileri de program kapsamında yer alıyor.

İKİ FARKLI BURS SEÇENEĞİ SUNULACAK

Araştırma Bursu ile üniversite öğrencileri ve araştırmacılara aylık ödeme yapılacak. Başarı Bursu ise üstün başarı gösteren öğrencilere verilecek. Doktora sonrası araştırmacılar da bu burslardan yararlanabilecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK, SÖZLEŞME İMZALANACAK

Burs ilanları TENMAK’ın resmi internet sitesinden duyurulacak. Başvurular dönemsel veya zamansız yapılabilecek. Kazananlardan noter onaylı taahhütname alınacak. Reşit olmayanların sözleşmesini velisi imzalayacak.

BAŞARISIZ OLANIN VEYA YANLIŞ BEYAN VERENİN BURSU KESİLECEK

Burs alanların durumu TENMAK uzmanlarınca takip edilecek. Mezun olan veya okulu bırakanların bursu sona erecek. Beş gün içinde durum bildirilecek. Belgeleri zamanında teslim etmeyenlerin bursu durdurulacak. Yalan beyan veya sahte belge tespit edilirse burs iptal edilecek. Alınan paralar faiziyle geri istenecek. Borçlar beş yıla kadar taksitlendirilebilecek.

BULUŞLARIN HAKKI TENMAK'A AİT OLACAK AMA GELİR PAYLAŞILACAK

Bursiyerlerin yeni ürün veya buluşlarının hakkı TENMAK’a ait olacak. Gelir elde edilirse net paranın yüzde 50’ye kadarı ödül verilecek. Bursiyerler makalelerinde TENMAK desteğini belirtecek.

BAŞKA YERDEN BURS ALANLAR DURUMU BİLDİRMEK ZORUNDA

KYK hariç başka burs alanlar durumu yazılı bildirecek. TENMAK burs miktarını indirebilir veya sonlandırabilir. Kurallar yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye yerli enerji ve nükleer teknolojide adım attı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.
Manşet

Macaristan Euroya Geçiş Hedefini Açıkladı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu hedefi duyurdu.
Manşet

2026 Dünya Kupası’nın En Zengin Futbolcuları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran akşamı başladı ve üç ülkede 48 takım mücadele ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 1.284 futbolcu yer alıyor.
Manşet

Kadir İnanır Vefat Etti

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, 14 Mayıs akşamı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda entübe edildi ve tedavisi İstanbul'da sürüyordu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncudan acı haber geldi.