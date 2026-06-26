Terrion Arnold, Florida’da Saldırı Organize Etmekle Suçlandı

Detroit Lions Amerikan futbol takımının oyuncusu Terrion Arnold, Florida’da üç kişiyi rehin alıp darp etmekle suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Arnold’un, kendisinden 100 bin dolar nakit ve lüks eşya çalındığını düşündüğü bu kişileri hedef aldığı belirtildi. Ancak soruşturmacılara göre söz konusu üç kişinin, şubat ayında meydana gelen hırsızlıkla hiçbir ilgisi bulunmuyor.

ÜÇ KİŞİ REHİN ALINIP DARP EDİLDİ

Polis, 4 Şubat’ta Tampa’daki bir apartman dairesinde üç gencin silah zoruyla alıkonulduğunu, darp edilip soyulduğunu açıkladı. Olayın, Arnold’un Largo’daki bir Airbnb kiralık evinden Louis Vuitton çantalar ve ayakkabılar, Rolex saatler, bir İncil ve nakit paranın çalınmasından üç gün sonra gerçekleştiği belirtildi. Polis, saldırının canlı yayınla Arnold’a iletildiğini ve Arnold’un bir grup sohbetinde talimatlar verdiğini, ardından apartmana geldiğini ifade etti. Tampa Polis Şefi Lee Bercaw, “Şöhret, sizi suçlamalardan veya adalet arayışımızdan kurtarmaz” dedi.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ VE YANLIŞ HEDEF

Soruşturmacılar, Arnold’un kişisel şoförünün de aralarında bulunduğu üç mağdurun, çalınan mallarla hiçbir ilgisinin olmadığını tespit etti. Largo polisi, Arnold’un Airbnb konaklaması sırasındaki hırsızlığı haftalarca araştırdı. Komşulardan birinin, sabaha kadar süren “oldukça çılgın partiler” yapıldığını ve birçok kişinin gelip gittiğini söylediği aktarıldı. Airbnb ev sahibi, 20 çöp torbasının kaldırıldığını bildirdi. Polis, hırsızlık soruşturmasını 25 Mart’ta, Arnold ve diğer mağdurların takip etmek istememesi nedeniyle kapattığını duyurdu.

MAHKEME SÜRECİ VE TEPKİLER

Arnold, 23 yaşındaki oyuncu, kaçırma, silahlı soygun ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu suçlamalar ömür boyu hapis cezası öngörüyor. Arnold çarşamba günü teslim oldu ve pazartesi günkü duruşmaya kadar cezaevinde kalacak. Savunma avukatı R. Timothy Jansen, “İddiaları kesinlikle reddediyor” dedi. Arnold’u temsil eden EAG Sports Management CEO’su Denise White ise aleyhte “inandırıcı bir kanıt” bulunmadığını, ifadelerin daha hafif ceza almak isteyen kişilere ait olduğunu söyledi. Olayla bağlantılı en az altı kişi daha suçlanırken, iki kadın çarşamba günü suçunu kabul ederek iş birliği yapmayı kabul etti. Jasmine Randazzo, kaçırma, komplo ve silahlı soygun suçlarından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Savcısı Suzy Lopez, “Hiç kimse adaleti kendi eline alma hakkına sahip değil” ifadelerini kullandı.