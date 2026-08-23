Texas Yargıcı Karmelo Anthony’nin Yeniden Yargılama Talebini Reddetti

Teksas’ta bir yargıç, lise atletizm yarışmasında 17 yaşındaki bir sporcuyu bıçaklayarak öldüren Karmelo Anthony’nin yeni duruşma talebini reddetti. 19 yaşındaki Anthony, Haziran ayında Austin Metcalf’ı öldürmekten suçlu bulunmuş ve 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıç Michael Chitty, bu hafta Dallas yakınlarında yapılan iki günlük duruşmanın ardından talebi yarım sayfalık bir kararla reddetti ve gerekçe belirtmedi.

AVUKATTAN TEMYİZ AÇIKLAMASI

Anthony’nin avukatı Russell Wilson, temyize başvuracaklarını söyledi. Wilson, “Müvekkilimize olan bağlılığımız değişmedi. Yasal olarak mevcut her yolu kullanarak onun adına mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

SAVCILIK KARARI SAVUNDU

Savcı Bill Wirskye, bu hafta yapılan duruşmayı adil olarak değerlendirirken, Collin County Bölge Savcısı Greg Willis kararın ardından yaptığı açıklamada jürinin suçlu kararının geçerli olduğunu ve sürece güvendiklerini belirtti. Willis, “Her sanığın temyiz hakkı vardır. Düşüncelerimiz ve dualarımız Metcalf ailesiyle birlikte” ifadelerini kullandı.

YARGIÇ ROACH HAKKINDAKİ İDDİALAR

Anthony’nin avukatları, yargıç John Roach’ın mahkeme salonu kurallarının çok katı olduğunu ve bu durumun halkın duruşmaya erişimini sınırladığını öne sürerek yeniden duruşma talep etmişti. Avukatlar ayrıca Roach’ın davadan çekilmesini isterken, yargıcın Dallas’taki bir televizyon kanalına verdiği röportajda jürinin “doğru karar verdiğini” söylediğine dikkat çekti. Roach ise kurallarının adil bir yargılama için gerekli olduğunu savunurken, savcılık da yargıcın yanlış bir şey yapmadığını belirtti.

SOSYAL MEDYA VE IRK TARTIŞMALARI

Dava, sosyal medyada olayın ırk temelli olarak yayılmasıyla ulusal çapta dikkat çekmişti. Anthony siyahi, Metcalf ise beyazdı. Ancak her iki tarafın avukatları da jüriye bunun ırkla ilgisi olmadığını söyledi. Jüri, Anthony’nin atletizm yarışmasının tribünlerinde Metcalf ile yaşadığı karşılaşma sırasında kendini savunduğu iddiasını reddetti.