Texas Yargıcı Karmelo Anthony’nin Yeniden Yargılama Talebini Reddetti

Dünya Gündemi
Bir grup insan, yargıç önünde protesto gösterisi yapıyor
Teksas'taki duruşmada, Karmelo Anthony'nin yeni duruşma talebi yargıç tarafından reddedildi ve avukatları temyiz sürecine gireceklerini açıkladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Teksas’ta bir yargıç, lise atletizm yarışmasında 17 yaşındaki bir sporcuyu bıçaklayarak öldüren Karmelo Anthony’nin yeni duruşma talebini reddetti. 19 yaşındaki Anthony, Haziran ayında Austin Metcalf’ı öldürmekten suçlu bulunmuş ve 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıç Michael Chitty, bu hafta Dallas yakınlarında yapılan iki günlük duruşmanın ardından talebi yarım sayfalık bir kararla reddetti ve gerekçe belirtmedi.

AVUKATTAN TEMYİZ AÇIKLAMASI

Anthony’nin avukatı Russell Wilson, temyize başvuracaklarını söyledi. Wilson, “Müvekkilimize olan bağlılığımız değişmedi. Yasal olarak mevcut her yolu kullanarak onun adına mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

SAVCILIK KARARI SAVUNDU

Savcı Bill Wirskye, bu hafta yapılan duruşmayı adil olarak değerlendirirken, Collin County Bölge Savcısı Greg Willis kararın ardından yaptığı açıklamada jürinin suçlu kararının geçerli olduğunu ve sürece güvendiklerini belirtti. Willis, “Her sanığın temyiz hakkı vardır. Düşüncelerimiz ve dualarımız Metcalf ailesiyle birlikte” ifadelerini kullandı.

YARGIÇ ROACH HAKKINDAKİ İDDİALAR

Anthony’nin avukatları, yargıç John Roach’ın mahkeme salonu kurallarının çok katı olduğunu ve bu durumun halkın duruşmaya erişimini sınırladığını öne sürerek yeniden duruşma talep etmişti. Avukatlar ayrıca Roach’ın davadan çekilmesini isterken, yargıcın Dallas’taki bir televizyon kanalına verdiği röportajda jürinin “doğru karar verdiğini” söylediğine dikkat çekti. Roach ise kurallarının adil bir yargılama için gerekli olduğunu savunurken, savcılık da yargıcın yanlış bir şey yapmadığını belirtti.

SOSYAL MEDYA VE IRK TARTIŞMALARI

Dava, sosyal medyada olayın ırk temelli olarak yayılmasıyla ulusal çapta dikkat çekmişti. Anthony siyahi, Metcalf ise beyazdı. Ancak her iki tarafın avukatları da jüriye bunun ırkla ilgisi olmadığını söyledi. Jüri, Anthony’nin atletizm yarışmasının tribünlerinde Metcalf ile yaşadığı karşılaşma sırasında kendini savunduğu iddiasını reddetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.
Manşet

Alihan Kuriş Operasyonunda İkinci Dalga: 12 Gözaltı

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve malvarlığı aklama suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada ikinci bir operasyon yaptı.