Timsah Alcatraz Kampı Kapatılıyor

Dünya
İki liderin el sıkıştığı bir görüntü, arka planda uçak var
Florida'daki göçmen kampının kapatılması, insan hakları ihlalleri ve yaşam koşullarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
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ABD’nin Florida eyaletinde bulunan ve “Timsah Alcatraz” olarak bilinen göçmen kampının bir yıl içinde kapatılmasına karar verildi. Kamp, penceresiz çadırlarda zincirli tutulan göçmenlerle gündeme gelmişti. Göçmenler burada böcekli yemekler ve sınırlı tıbbi yardımla hayatta kalmaya çalışıyordu. Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, merkezin kapatıldığını doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump, kampı “tek çıkış yolu sınır dışı edilmek” diyerek övmüştü. DeSantis, Timsah Alcatraz’ın daha kalıcı merkezler inşa edilene kadar kullanıldığını iddia etti.

ZİNCİRLENEN İNSANLAR, BÖCEKLİ YEMEKLER

Everglades bataklığının ortasında yer alan kampta tutulan göçmenler, hapis gibi bir ortamda yaşadıklarını anlattı. Gözaltındaki kişiler, penceresi olmayan plastik çadırlarda tutulduklarını söyledi. Bu çadırların sıcaklık nedeniyle gündüzleri fırına döndüğü belirtildi. Tutuklulardan biri, 24 saat boyunca ayak bileklerinden zincirli tutulduğunu ifade etti. Verilen sandviçlerin içinden böcek çıktığını da sözlerine ekledi. Diğer göçmenler ise yemeklerin içinde solucan bulduklarını iddia etti.

CEZAEVİNDEN DAHA KÖTÜ KOŞULLAR

İnsan hakları örgütleri, buranın cezaevi kurallarının bile gerisinde olduğunu vurguladı. Gözaltına alınan kişilerin çoğunun herhangi bir suç işlemediği bildiriliyordu. Yasal göçmen statüsünde olanların bile bu kampa gönderildiği belirtildi. Kamptaki kişilerin avukatlarıyla görüşme hakları büyük oranda kısıtlanıyordu. Aileleriyle iletişim kurmaları da engelleniyordu.

MALİYETİ YÜKSEK VE ŞEFFAFLIK YOK

Tesisin yıllık maliyetinin 450 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. Kampın acil durum yetkileri kullanılarak inşa edildiği ortaya çıkmıştı. Çevre değerlendirmesi yapılmadan kurulan tesise tepkiler büyüktü. Federal hükümet kampın güvenlik için gerekli olduğunu savunsa da kamuoyuna şeffaf bilgi verilmemesi eleştiriliyordu.

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