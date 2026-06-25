Togg, 8’inci Yılını Geride Bıraktı

Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla 25 Haziran 2018’de kuruldu. Anadolu Grubu Holding, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla hayata geçen marka, sekizinci yılını geride bıraktı. Togg’un ilk akıllı cihazı T10X’in prototipleri 27 Aralık 2019’da tanıtıldı.

T10X TESLİMATLARI BAŞLADI VE YERLİLİK ORANI YÜKSELDİ

Togg Teknoloji Kampüsü’nün temeli 18 Temmuz 2020’de atıldı. Kampüs, 29 Ekim 2022’de Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı. Aynı gün T10X seri üretim bandından indi. Trugo’nun ilk şarj cihazları 11 Ekim 2022’de Bolu’da kuruldu. T10X fiyatları 14 Mart 2023’te açıklandı. 177 binin üzerinde ön talep alındı. İlk kullanıcılar 29 Mart 2023’te kurayla belirlendi. Teslimatlar aynı dönemde başladı. Yerlilik oranı yüzde 51’den T10X’te yüzde 81,72’ye yükseldi. T10F’de bu oran yüzde 83,9 oldu. Trugo, Nisan 2023’te lisanslı şarj ağı olarak hizmete girdi.

İKİNCİ MODEL T10F SATIŞA SUNULDU

Togg, ikinci modeli T10F’yi CES 2024’te tanıttı. Mühendislik testleri Ağustos 2024’te başladı. Fastback model TEKNOFEST Akdeniz’de sergilendi. T10F, 15 Eylül 2025’te Türkiye’de satışa çıktı. Almanya satışları 29 Eylül 2025’te başladı. T10X de Almanya’da kullanıcılarla buluştu. Her iki model Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı. Togg, yapay zeka platformu Can.ai’yi aynı fuarda tanıttı.

ÜRÜN GAMI VE HİZMET AĞI GENİŞLEDİ

Togg, 7 Ekim 2025’te çift motorlu 4More serisini siparişe açtı. Antalya, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ’da bayilik sistemi pilot olarak başladı. Marka bugün 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla 81 ilde hizmet veriyor.

TOGG TÜRK SPORUNA DESTEK VERDİ

Togg, Mart 2025’te TFF ile üç yıllık anlaşma imzaladı. “Milli Takımlar Ana Sponsoru” oldu. Ay-yıldızlı formalarda marka yer aldı. Togg ayrıca TFF’ye akıllı cihazlarını ve Trugo şarj cihazlarını tahsis etti. 18 Şubat 2026’da Türkiye Basketbol Federasyonu ile anlaşma yapıldı. Marka, basketbol milli takımlarının ana sponsoru oldu.

TRUGO ŞARJ EKOSİSTEMİNDE ZİRVEYE ÇIKTI

Trugo, 81 ilde 4 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı. EPDK’nın Temmuz 2025 verilerinde yüzde 27,3 pazar payıyla zirvede yer aldı. Marka, 2 binin üzerinde istasyon ve 4 bin soketle hizmet veriyor. Ultra hızlı cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor.

TOGG 2025’TE PAZAR LİDERİ OLDU

Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adet satışla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. 2026’nın ilk 5 ayında iki modeli ilk iki sırada yer aldı. T10X 9 bin 70, T10F 7 bin 675 satış yaptı. Toplam 16 bin 745 satışa ulaşıldı. Pazar payı yüzde 25 oldu. Bugün 105 binden fazla kullanıcı Togg’u kullanıyor.

T10X’E YENİ TRUOS GÜNCELLEMESİ GELDİ

Togg, Mart 2026’da T10X için yeni TruOS sürümünü yayınladı. Güncelleme uzaktan ve kademeli olarak devreye alındı. Amaç daha hızlı ve duyarlı kullanıcı deneyimi sunmaktı. Yenilenen arayüzle akıcılık artırıldı.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE YÜKSELEN SIRALAMA

Togg, CATL iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform geliştirmek için anlaştı. Üç modelin 2027 ortasından itibaren kullanıcılarla buluşması hedefleniyor. Marka, İSO 500 listesinde 9 basamak yükselerek 28’inci sıraya yerleşti.