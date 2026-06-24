Trump, Erdoğan’a Saygısı İçin NATO Zirvesine Katılacak

Dünya
İki liderin bir toplantıda karşılıklı konuştuğu an
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkiler ve NATO zirvesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti. Trump, 7-8 Temmuz’da Ankara’daki NATO zirvesine katılacağını doğruladı. Türkiye dışında başka bir ülkede olsa zirveye gitmeyeceğini söyledi.

TRUMP’TAN ERDOĞAN’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu saygıyı vurgulayan Trump, “Erdoğan iyi bir arkadaşım” dedi. Erdoğan’ın güçlü bir lider olduğunu belirtti. Trump, “Harika bir ordu kurdu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE JET MOTORU SATIŞI İLERLİYOR

Trump, F-35 ve jet motorlarıyla ilgili olumlu mesajlar verdi. Satış sürecinin Türkiye’nin istediği gibi ilerleyeceğini bildirdi. “Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım” dedi.

S-400 UYUMU İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, S-400 füze savunma sistemi konusunda inceleme yapıldığını açıkladı. ABD’li yetkililer Türkiye’nin ABD yasalarına uyumunu inceliyor. Kongre’deki itirazlara rağmen jet motoru satışında süreç ilerliyor.

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