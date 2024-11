Trump’ın Tarihin Tekrar Sayfası Açıldı

TRUMP’IN ZAFERİ DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Trump bir kez daha dünya tarihine geçiyor. ABD başkanlık seçiminde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, 267 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump, yarışı önde götürdü. Rakibi Harris ise 214 delege sahip. 47. başkanlığını ilan eden Donald Trump’ın yaptığı ilk konuşma gündem oldu. Seçimler, hem ABD medyasında hem de dünya çapındaki büyük medya organlarında dikkatle takip edildi.

DÜNYA, ABD SEÇİMLERİNİ NEFESİNİ TUTUP İZLEDİ

Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın zaferinin ilanıyla sonuçlandı. Cumhuriyetçi aday, Trump, yarışı önde götürürken rakibi Harris ise 214 delege aldı. Trump, yaptığı konuşmada, “Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız” sözlerine yer verdi.

Trump, “İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık” dedi. Amerikan halkına teşekkür eden Trump, “ABD’nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu gerçekten ABD’nin altın çağı olacak. Bize en az 350 bin oy önde gitmemizi sağlayacak. Kazanmanın başka gerçekçi bir yolu yoktu” şeklinde sözlerine devam etti.

SENATO KONTROLÜ GERİ DÖNDÜ

Trump, Senato’nun kontrolünün tekrar kendilerine geçtiğini belirtti. “Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı” diyen Trump, “Bu kadar büyük bir başarı beklenmiyordu. En iyi senatörlerimiz var. Aynı zamanda Meclis’in kontrolü de bizde” dedi. Ayrıca, “Melania’ya, güzel eşime teşekkür etmek istiyorum. Kendisi harika bir iş çıkardı” diye ekledi.

SINIRLARI KAPATMALIYIZ

Trump, “Sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım” diyerek sınır güvenliğinin önemini vurguladı. Elon Musk’a da teşekkür eden Trump, “Hep birlikte buradaydık. Amerika’nın kontrolü şu an bizde” ifadesini kullandı.

SAVAŞLARI BİTİRME SÖZÜ

Trump, vergi indirimleri ve en iyi insanları bulundurma sözü vererek “Savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim” dedi. Ülkenin daha önce bulunmadığı bir noktaya geleceğini de belirten Trump, “Tanrının hayatımı kurtarmasının bir sebebi olduğunu söyledi. Bu sebep de ABD’yi kurtarmaktı” sözleriyle Amerika’nın geleceğine dair umutlarını paylaştı.

MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Trump’ın zaferi hem ülke medyasında hem de dünya basının önemli kuruluşlarında manşetleri belirledi. New York Post, Trump’ın gülümseyen fotoğrafının yanına “Yine yaptı!” başlığını attı ve “Trump seçim galibiyetiyle çok uzun zaman konuşulacak bir geri dönüş başardı” ifadesini kullandı. The New York Times, “Salıncak Eyaletleri Kazanan Trump Zaferin Eşiğinde” başlığını attı. Fox News, “Kritik salıncak eyaletlerdeki zaferlerinin ardından Trump’ın 2024 seçimini kazanacağı öngörülüyor” şeklinde manşet yaptı.

KAMALA HARRIS’TEN SÜRPRİZ ZİYARET

Kamala Harris, seçim günü sürpriz bir şekilde Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Çalışanlara teşekkür eden Harris, “Nasılsınız? Oy kullandınız mı?” sorusunu yönelttiği bir telefon görüşmesi sırasında, telefonun kamerasının açık olduğunu fark edemedi ve görüntüler dikkat çekti.