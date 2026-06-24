Trump: İran Büyük Tavizler Veriyor

Dünya
Donald Trump, basın mensuplarına açıklama yapıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin olumlu gittiğini ve gıda yardımlarının ABD'den sağlanacağını açıkladı.
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ABD Başkanı Trump, Kongre binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin iyi gittiğini ve Tahran’ın büyük tavizler verdiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine ABD’li denetçilerin de eşlik edeceğini aktardı. Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için herhangi bir ücret talep edilmediğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ ÜCRETİ TALEBİ YOK

Trump, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti istemediğini savundu. Hiçbir sigorta masrafı veya başka ücret talep edilmiyor. Bilgi yanlışsa müzakerelerin derhal sona ereceğini belirtti. Dondurulan varlıklara değinen Trump, İran’a ödeme yapılmadığını vurguladı. Paranın bir kısmını ABD’li çiftçilere aktaracaklarını ifade etti. İran’ın acil gıda ihtiyacının ABD’den tedarik edileceğini söyledi.

DİPLOMATİK SÜREÇ KRİTİK AŞAMAYA EVRİLDİ

Haziran 2026 itibarıyla ABD ve İran arasındaki diplomatik süreç kritik aşamaya evrildi. Pakistan ve Katar arabuluculuğunda İsviçre merkezli müzakereler yürütülüyor. Taraflar dört farklı çalışma grubu oluşturdu. Nükleer, ekonomik ve güvenlik başlıkları ele alınıyor. 60 günlük bir yol haritası üzerinde uzlaşıldı. Yaklaşık 12 milyar dolarlık dondurulmuş fon serbest bırakılmaya başlandı. Nükleer denetimlerin kapsamı ve İsrail endişeleri süreci zorluyor. Kurulan üst düzey komite ile çatışmasızlık kalıcı anlaşmaya dönüştürülmek isteniyor. Washington ve Tahran’daki iç baskılar önümüzdeki iki ayı belirleyecek.

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