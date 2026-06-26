ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO zirvesi öncesi söz verdiği jet motoru satışı için Kongre’ye resmi bildirim yapıldı. Satış onayı alınırsa Türkiye 80 adet F110 motoru alacak. Bu durum KAAN savaş uçağının seri üretimi için kritik eşik.

SATIŞ ONAYI SÜRECİ BAŞLADI

Trump daha önce “Muhtemelen Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım” dedi. Ankara’daki kaynaklar onayın NATO toplantısı öncesi gelmesini bekliyor. Satış 80 adet F110 motoru ve test ekipmanlarını kapsıyor. Satışın mali boyutu 800 milyon doları bulabilir. Trump yönetimi kongre incelemesini by-pass etmeyi planlıyor.

KAAN İÇİN KRİTİK ADIM ATILDI

Motor satışının onaylanması KAAN programının devamı için çok önemli. F110 motoru yerli motor geliştirilene kadar KAAN’a güç verecek. Halen prototip aşamasındaki KAAN uçaklarında bu motor kullanılıyor. Alınacak 80 motor 40 KAAN’ın seri üretimini garanti altına alacak.

ANKARA'NIN F-35 VE CAATSA BEKLENTİSİ

Türkiye F-35 programına dönüş ve Caatsa’nın kaldırılmasını bekliyor. S-400 alımı sonrası Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Aynı zamanda Caatsa yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.