Trump Sınır Duvarını Tamamlamayı Hızlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin sonuna kadar sınır duvarını tamamlama hedefini hızlandırdı ve bu doğrultuda iddialı bir takvim belirledi. Ancak bu hedefe ulaşmak için Meksika sınırı boyunca uzanan özel arazilere ihtiyaç duyuluyor. Adalet Bakanlığı son aylarda, özellikle Teksas’ta federal mülkiyette olmayan arazilerde duvar inşası için kamulaştırma yetkisini kullanacak avukatları işe almaya başladı. Eski bir İç Güvenlik yetkilisi, arazi satın alma hızının inşaat hızının gerisinde kaldığını ve ellerinde inşaata uygun arazinin hızla tükendiğini belirtti.

DUVARIN TAMAMLANMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD-Meksika sınırı toplam 1.954 mil uzunluğunda. Trump yönetiminin hesaplamalarına göre, görev süresi sonunda sınırın yaklaşık 1.400 millik kısmı bariyerlerle kaplanmış olacak, kalan bölümler ise teknolojiyle güçlendirilecek. Bu hedef, 2027 sonuna kadar yaklaşık 775 mil yeni duvar, 2028 sonuna kadar da birkaç yüz mil ikincil ve su bariyeri inşa edilmesini gerektiriyor. Eski ve mevcut Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri, bu hedefe ulaşmak için planlanan takvime uygun ilerlediklerini söylüyor.

ÖZEL ARAZİLERDE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ

Hükümetin karşılaştığı en büyük engellerden biri arazi edinimi. Önceki yönetimler döneminde inşa edilen sınır bariyerleri büyük ölçüde federal mülkiyetteki arazilerde yapılmıştı. Trump’ın vaat ettiği duvarın uzatılması ise özel arazilerin kamulaştırılmasını gerektiriyor. CBP’nin federal bir belgeye göre, “inşaat için tüm gayrimenkullerin Haziran 2027’ye kadar hazır olması” bekleniyor. CBP Komiseri Rodney Scott, duvar inşaatının “programın ilerisinde ve bütçenin altında” olduğunu açıkladı. Kongre tarafından ayrılan fonlar ve başkanın inşaata 46,5 milyar dolar ayıran “büyük ve güzel yasa tasarısı” bu ilerlemenin temelini oluşturuyor.

İNŞAAT HIZI VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU

Trump göreve geldiğinde güney sınırında yaklaşık 644 mil birincil duvar ve 75 mil ikincil duvar bulunuyordu. Yönetim, o tarihten bu yana yaklaşık 80 mil yeni birincil duvar ve 24 mil yeni ikincil duvar ekledi. CBP, planlanan ek inşaatın yaklaşık 695 mil birincil ve 608 mil ikincil duvar olduğunu, sınırın yaklaşık 535 millik bölümünün ise teknolojiyle kapsanacağını belirtti. Scott, birincil duvarın San Diego’dan Meksika Körfezi’ne kadar uzanacağını ve bazı boşluklar olacağını ifade etti. Büyük Bend Milli Parkı, Büyük Bend Çiftliği Eyalet Parkı ve Black Gap Yaban Hayatı Yönetim Bölgesi gibi engebeli arazilere 30 fit yüksekliğinde bariyer yapılması planlanmıyor.

KAMULAŞTIRMA DAVALARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Özel arazilerin edinimi süreci oldukça zahmetli. Trump’ın ikinci döneminde Adalet Bakanlığı, çoğunlukla Teksas’ın Güney Bölgesi Federal Savcılığı aracılığıyla 39 arazi kamulaştırma davası açtı. Bakanlık ayrıca Teksas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya’daki arazi sahipleriyle görüşmeler yürütüyor. Teksaslı avukat Stephen Adler, Laredo ve Büyük Bend bölgesinde federal hükümetin arazi kamulaştırmaya çalıştığı davalarda yer alıyor. Adler, bazı müvekkillerinin duvarın geçiş kapısı olup olmayacağını sorguladığını, bazılarının satmaya istekli olduğunu ancak en iyi fiyatı almak istediğini, bazılarının ise arazilerinin hiç alınmasını istemediğini belirtti.

LAREDO’DAKİ ENDİŞELER VE İŞ BİRLİĞİ

Rio Grande Vadisi, büyük ölçüde özel mülkiyette olduğu için kamulaştırma davalarının merkez üssü konumunda. Meksika sınırıyla yaklaşık 14 mil paylaşan Laredo kenti, yönetimin Ekim ayından bu yana arazi edinmeye çalıştığı bölgeler arasında. Laredo Belediye Başkanı Dr. Victor D. Treviño, federal yetkililerle sürekli görüşmeler yaptıklarını ve duvar tasarımlarının kentin sağladığı bilgiler sayesinde değiştirildiğini söyledi. Treviño, özellikle kent merkezinde bariyer duvarı yerine daha işlevsel çözümler arandığını, ayrıca su kaynağı ve uluslararası ticaretin etkilenmesinden endişe duyduklarını ifade etti. Laredo’nun güney sınırında en az yasa dışı geçişin yaşandığı bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Treviño, “Gerçekten bir sınır duvarına ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz” dedi.