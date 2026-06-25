Trump’ın Büyük Amerikan Eyalet Fuarı Başladı

Trump yönetiminin 16 gün sürecek olan Büyük Amerikan Eyalet Fuarı, Washington DC’deki National Mall’da büyük bir açılışla başladı. Ziyaretçiler, tüm ABD eyaletleri ve topraklarını tanıtan pavyonları gezme fırsatı buluyor. Başkan Donald Trump’ın 2023 seçim kampanyasında duyurduğu etkinlikte, askeri uçuş gösterileri, film gösterimleri ve 110 fit yüksekliğindeki dev dönme dolap gibi birçok aktivite yer alıyor.

BAZI EYALETLER MALİYET NEDENİYLE KATILMADI

Fuara tüm eyaletler ve topraklar katılıyor ancak bazı eyaletler doğrudan yer almıyor. Washington, Massachusetts, Illinois, Kuzey Carolina ve Connecticut yetkilileri, sınırlı bütçe nedeniyle pavyon kurmayı reddettiklerini belirtti. Oregon Valisi Tina Kotek’in sözcüsü ise etkinliğin başlangıçta sunulduğundan daha partizanca bir hal aldığı endişesini dile getirdi. Her eyaletten gönüllü gruplar pavyonlarını temsil etmek üzere görev aldı.

EYALET PAVİLYONLARI DUYUSAL DENEYİMLER SUNUYOR

Arizona pavyonu ziyaretçileri Antilop Kanyonu’nun sıcak katedral ışığından Ponderosa çam ormanının serin benekli ışığına, ardından Sonora Çölü gecesine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Montana’da fosil kazı alanı, Minnesota’da eyalet kuşu batağanın minyatürlerinin olduğu bir havuzdan ödül kazanma imkânı sunuluyor. Florida narenciye sektörünü tanıtırken Oklahoma pavyonu kır kokularını ve gün doğumundan geceye geçişi canlandırıyor.

RODEO GÖSTERİLERİ VE ÖZGÜRLÜK TIRLARI İLGİ ÇEKİYOR

Fuarda her gün rodeo şovları, hassas binici gösterileri ve geleneksel Meksika charro performansları düzenleniyor. Ziyaretçiler Amerikan Minyatür Terapi Atları ile tanışma fırsatı buluyor. Özgürlük Tırları olarak bilinen mobil müzeler, yapay zekâ ile üretilmiş videolar ve Hillsdale Koleji ile PragerU’nun içerikleriyle Amerika’nın kuruluş hikâyesini anlatıyor.

MÜZİK PERFORMANSLARI VE YEMEK SEÇENEKLERİ

Freedom250 daha önce bazı konserleri iptal etmek zorunda kalmış olsa da yüzlerce sanatçının sahne alacağı açıklandı. Şirketin CEO’su Keith Krach, herkese hitap eden bir program hazırladıklarını, askeri bandolar, sihirbazlar ve konuşmacıların da yer alacağını söyledi. Ziyaretçiler dev mısır köpekleri, hindi budu ve kızartmaların yanı sıra Judy’s Family Cafe’nin viral sosyal medya videolarıyla ünlü krep çeşitlerini de tadabilecek.