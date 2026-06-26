Trump’ın DC Projeleri Şehri Yeniden Şekillendiriyor

Donald Trump, göreve dönüşünün üzerinden geçen bir buçuk yılda başkent Washington DC’ye damgasını vurmak için harekete geçti. Ünlü Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu boşaltılıp maviye boyandı ve yeniden dolduruldu ancak yosun sorunu yeniden baş gösterdi. Trump, havuzun dibindeki malzemenin soyulması nedeniyle yeniden boşaltılması gerekeceğini söyledi. Beyaz Saray’ın bir kanadı tamamen yıkılarak enkaz yığınına dönüştürülürken, yerine 90 bin metrekarelik çok daha büyük bir yapının inşası devam ediyor. Şehrin çeşitli noktalarında yeni gösterişli anıtlar için yer arayışı sürüyor. Başkanın adı, ABD Barış Enstitüsü ve Kennedy Center dahil olmak üzere başkentteki birçok binaya eklendi ancak mahkeme kararıyla Kennedy Center’daki isim kaldırıldı. Trump, Union Station önündeki Columbus Çeşmesi’nin onarımını şehirde restore edilen çeşmeler arasında “muhtemelen en görkemlisi” olarak nitelendirdi.

BALO SALONU PROJESİ VE MALİYET TARTIŞMALARI

Trump’ın yeni Beyaz Saray balo salonu planları 2010 yılına, Obama yönetimine büyük devlet yemeklerinde kullanılan çadırların yerine bir balo salonu inşa etme teklifine dayanıyor. 15 yıl boyunca bu fikri olgunlaştırdıktan sonra ikinci kez göreve gelir gelmez harekete geçen Trump, bir mimar tutup planları hazırlattı ve ekim ayında Doğu Kanadı’nda kazı çalışmaları başladı. Trump, özel fonlarla finanse edilecek 90 bin metrekarelik balo salonunun 400 milyon dolara mal olacağını söylüyor. Ancak yüklenici firmanın tahminine göre maliyet 600 milyon dolar ve bunun yarısı kamu kaynaklarından karşılanacak. Başkan, balo salonunun özellikle Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırının ardından bir güvenlik zorunluluğu olduğunu savunuyor. Ancak Kongre’den güvenlik finansmanı talep edilmesi, Senato Cumhuriyetçileri arasında bile gerginlik yarattı. Bazı Cumhuriyetçiler, Amerikalılar geçim mücadelesi verirken böyle bir projeyi finanse etmenin kamuoyunda yaratacağı algıdan endişe ederek bu maddeyi önemli bir göçmenlik paketinden çıkardı. Yeni eğlence mekanı, yeniden inşa edilen bir sığınağın üzerinde yer alacak ve Mar-a-Lago’daki balo salonuna benzer şekilde Korint sütunları ve kristal avizelerle donatılacak.

BEYAZ SARAY’DAKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Trump’ın Florida’daki tatil köyünün estetiği, Oval Ofis ve Roosevelt Odası’nı süsleyen altın varaklara, yenilenen Lincoln Yatak Odası banyosundaki mermere ve Palm Odası’ndaki yeni döşemelere de ilham kaynağı oldu. Beyaz Saray kampüsünün başka bir bölümünde Trump, gri renkteki Eisenhower Yönetici Ofis Binası’nı beyaz “sihirli boya” ile yeniden boyatmak istedi ancak korumacıların açtığı dava sonrası şimdilik planlarını dondurmayı kabul etti. Başkan, inşaat ve geliştirme köklerine geri dönerek düzenleyici engelleri aştı ve bu durum projelerinin birçoğuna karşı hukuki itirazları da beraberinde getirdi. Milyonlarca dolarlık özel bağış toplarken, bazı çalışmalar milyonlarca dolarlık kamu harcamasına da yol açıyor. Kamuoyu genel olarak Trump’ın yanında yer almıyor; Amerikalılar balo salonu projesine ve önerilen zafer takına büyük ölçüde karşı çıkıyor. Ancak başkana yakın kaynaklara göre Trump, inşaatı mirasının temeli olarak görüyor. Başkan mayıs ayında gazetecilere, “Gerçekten iyi bir inşaatçıyım. Hayatta en iyi yaptığım şey inşa etmektir” dedi.