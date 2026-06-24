Live Nation CEO’su Michael Rapino, dev bilet satış ve etkinlik şirketinin ABD Adalet Bakanlığı ile sürpriz bir antitröst anlaşmasına varmasından bir aydan kısa bir süre önce Başkan Donald Trump ile bir görüşme yaptı. Tüketici savunucuları tarafından geniş çapta eleştirilen bu anlaşma öncesindeki oldukça sıra dışı görüşme, Pazartesi günü mahkemeye sunulan bir belgeyle ortaya çıktı. Belgeye göre, Beyaz Saray Hukuk Danışmanlığı Ofisi de anlaşmanın sonuçlandırılmasında rol oynadı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME VE ANLAŞMA SÜRECİ

Live Nation tarafından mahkemeye sunulan belgede, “Şubat 2026’da Bay Rapino, Başkan Donald J. Trump ile Live Nation’ın işleriyle ilgili çeşitli konuları ele aldı; Adalet Bakanlığı’nın sanıklar aleyhindeki davasının durumu da gündeme geldi ancak olası bir anlaşmaya dair herhangi bir esaslı terim tartışılmadı” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, Trump’ın anlaşmanın arkasında bizzat olup olmadığı ve Adalet Bakanlığı karar alma süreçlerine ne kadar dahil olduğu sorularını gündeme getirdi. Bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, anlaşmayı öven bir açıklama yaparak “Live Nation ilk kez sanatçıların kendi mekanlarında başka organizatörleri kullanmasına izin verecek. Bu, bir sanatçının belirli bir mekanda sahne almak istiyorsa mutlaka Live Nation’ın promosyon hizmetini kullanmak zorunda olmadığı anlamına geliyor” dedi. Yetkili ayrıca, amfi tiyatrolardaki konserler için bir hizmet ücreti tavanı getirileceğini ve hayranların çeşitli platformlardan bilet alabilmeleri için yeni yollar oluşturulacağını belirtti. Live Nation’ın mekan sahiplerine biletleri üçüncü bir taraf aracılığıyla satma seçeneği sunmasının da zorunlu hale getirildiğini ifade eden yetkili, bu anlaşmanın rekabeti artırarak fiyatları düşüreceğini savundu.

MAHKEME SÜRECİ VE JÜRİ KARARI

Bu görüşme, çığır açan antitröst davasının başlamasına sadece haftalar kala ve Adalet Bakanlığı antitröst biriminin başındaki Gail Slater’ın üst düzey bakanlık yönetimi tarafından görevden uzaklaştırıldığı ayda gerçekleşti. Slater, yürüttüğü antitröst davalarına agresif yaklaşımlarıyla tanınıyordu. Mahkeme belgesine göre, 5 Mart’ta Live Nation temsilcileri, antitröst birimi, başsavcılık makamı, başsavcı yardımcılığı ofisi ve Beyaz Saray Hukuk Danışmanlığı Ofisi yetkilileri anlaşmayı sonuçlandırmak üzere bir araya gelerek o gün imzalanan bir şartnameyi hazırladı. Adalet Bakanlığı ile Live Nation arasındaki anlaşma, davanın ikinci haftasında duyuruldu ve davaya bakan yargıcı ve jüri önünde davayı yürüten Adalet Bakanlığı dava ekibini şaşkına çevirdi. Yargıç Arun Subramanian, Rapino ve antitröst biriminin başkanını sert geçen bir duruşma için mahkemeye çağırdı. Duruşma sırasında yargıç, Adalet Bakanlığı avukatlarının anlaşmadan haberdar olmamasını “akıl almaz” olarak nitelendirdi. Duruşma, 30’dan fazla eyalet başsavcısının davaya devam etmesiyle sürdü. Jüri, Live Nation’ın tekel olarak hareket ettiğine ve hayranlara aşırı ücret uyguladığına karar verdi. Jüri kararının ardından Slater, X hesabından “Bugün antitröst tarihi yazdınız. İyi bir mücadele verdiniz, yarışı bitirdiniz ve inancınızı korudunuz” paylaşımında bulundu. Yargıç, nihai olarak Adalet Bakanlığı anlaşmasını onaylayıp onaylamayacağına ve karar ışığında tazminat veya yaptırımlara hükmedip etmeyeceğine karar verecek.