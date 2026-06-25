Başkan Donald Trump’ın seçim yasası değişikliği konusundaki ısrarı, zaten işlevsiz hale gelen Kongre’yi daha da derin bir krize sürükledi. Cumhuriyetçiler, kendi gündemlerinin kritik parçalarını ilerletmekte zorlanırken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, partisinden gelen isyan nedeniyle perşembe günü üyelerini erken eve göndermek zorunda kaldı. Kaynaklara göre Johnson, önümüzdeki haftayı da iptal etmek zorunda kalabilir ve liderlik ekibi çıkış yolu göremiyor.

TRUMP’IN SEÇİM YASASI ISRARI MECLİS’İ KİLİTLEDİ

Temsilci Troy Nehls, Meclis’ten ayrılırken “Uyum sağlayamadığımız için bir gün erken eve dönüyorum” diyerek öfkesini dile getirdi. Görevden ayrılan bir diğer Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie ise Trump’ın seçmen kimliği ve vatandaşlık kanıtı yasasına olan takıntısını “dikkat dağıtıcı” olarak nitelendirdi ve bunun ara seçimlerde partiye pahalıya mal olacağını söyledi. Massie, “Sorun seçim değil. Seçimleri kazandık. Sorun, seçmenlerin bize verdiği fırsatı boşa harcıyoruz. Cumhuriyetçiler bunun bedelini kasım ayında ödeyecek. Uyanmazlarsa tam bir hezimete uğrayacaklar” ifadelerini kullandı.

JOHNSON VE TRUMP’TAN ORTAK MESAJA RAĞMEN SORUN ÇÖZÜLMEDİ

Bu durum, Tepedeki Cumhuriyetçi liderler için hızla tırmanan bir siyasi krize dönüştü. Trump, kendi gündemini takip etmek için liderlerin planlarını defalarca bozdu. “SAVE America Act” olarak bilinen yasa tasarısı Trump’ın masasına ulaşacak oylara sahip değil ancak başkan kendisine “hayır” cevabının verilmesini kabul etmiyor. Liderlik şimdilik, dar çoğunluklarını korumak adına Trump ve Meclis’teki MAGA sadıklarının taleplerinden geri adım atmasını umuyor. Johnson, Trump’la Beyaz Saray’da uzun bir görüşme yaptıktan sonra Trump, Truth Social hesabından MAGA müttefiklerine “Artık gösteriş yapmak yok, lütfen!” çağrısında bulundu. Johnson görüşmenin ardından Trump’la “tamamen aynı sayfada” olduklarını söylese de, Temsilci Anna Paulina Luna’nın, zeminin yeniden açılması için Trump’ın seçim yasasının savunma yasasına eklenmesi şartını koşması sorunun çözülmediğini gösteriyor.

KONUT YASASI KRİZİ VE CUMHURİYETÇİLER ARASINDAKİ GERGİNLİK

Trump, partisinin en önemli başarısı olan iki partili konut yasasını imzalamayı reddediyor. Ayrıca kritik bir ulusal güvenlik aracını yenileyecek Demokratlarla yapılan uzlaşmayı da rafa kaldırdı. MAGA sadıkları, son 24 saat içinde Temsilciler Meclisi’ni fiilen kapatarak savunma politikası, ödenekler ve gazilerin sağlık hizmetlerini kapsayan yasaların oylanmasını engelledi. Temsilci Kevin Kiley, Trump’ın konut yasasını imzalamamasını “torpidolamak” olarak nitelendirirken, birçok Cumhuriyetçi bu durumu Trump’ın son hamleleri arasında en sinir bozucu olanı olarak tanımlıyor. Kıdemli Cumhuriyetçi Temsilci Mike Simpson, sertlik yanlılarının Meclis’i durdurmasına “Biraz sinirlendim” sözleriyle tepki gösterdi.

SENATO’DA DA ÇIKMAZ, ARA SEÇİM ÖNCESİ KRİZ BÜYÜYOR

Cumhuriyetçi kampanya şefi Temsilci Richard Hudson, bu haftaki SAVE Act kavgasını “sinir bozucu” olarak tanımladı. Temsilciler Meclisi’nde bazı Trump destekçileri, Luna liderliğinde Senato’nun Trump’ın seçim yasasını kabul etmesi için filibuster’ı kaldırmasını talep ederek zeminin kontrolünü fiilen ele geçirdi. Ancak Senato Çoğunluk Lideri John Thune ve müttefikleri, bu dönemde bunun imkansız olduğunu defalarca belirtti. Ara seçimlere kritik bir yaz döneminde Trump, partisinin dar çoğunluğunu koruma stratejisini baltalamış durumda ve Cumhuriyetçi liderliğindeki Kongre yeniden kaosa sürüklendi. Temsilci Zach Nunn, “Bana Meclis Özgürlük Grubu’nun rasyonel bir aktör olup olmadığını mı soruyorsunuz? Sanırım hepimiz bunun cevabını biliyoruz” diyerek durumu özetledi.