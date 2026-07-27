ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırlayacağını duyurdu. Trump, gazetecilere Türkiye konusunda önemli ifadeler kullandı. İsrail’in Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıktığı hatırlatılan Trump sert yanıt verdi. Trump, “Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur.” dedi. Kimsenin kendisine kime neyi satması gerektiğini söyleyemeyeceğini vurguladı.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR MÜTTEFİK

Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların bilindiğini ifade etti. Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini söyledi. Türkiye’yi harika ve çok güçlü bir ülke olarak tanımladı. “Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu.” dedi.

ANKARA ZİYARETİ VE F-35 SATIŞI

NATO zirvesi için Ankara’ya geldiğinde F-35 satışı hakkında konuşmuştu. “Bu konuda bir karar vereceğiz.” ifadesini kullanmıştı. “Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak.” demişti. Satış konusunu değerlendireceklerini belirtmişti.

İRAN İLE YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER

Trump, ABD ile İran arasında iyi görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Harekete geçmek için yeterince zamanı bulunduğunu söyledi. Olası bir anlaşma ihtimalini yüksek olarak değerlendirdi. “Bir şeyler gerçekleşmesi için yüksek bir ihtimal var.” dedi.

ANLAŞMA İHTİMALİ VE MÜDAHALE SİNYALİ

Diplomasi konusunda net bir zaman sınırı koydu. “Diplomasiye çok fazla süre tanımayacağım.” ifadesini kullandı. Görüşmelerin hızlı veya hiç olmayacağını belirtti. İran müzakereleri başarısız olursa askeri müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

RUSYA'YA YÖNELİK SORU

Trump, Rusya’nın İran’a uydu görüntüleri sağladığı iddiasını soracağını açıkladı. Bu konuyu Putin’e ileteceğini ifade etti. “Bunu Putin’e soracağım. Öğreneceğiz.” sözlerini kullandı.