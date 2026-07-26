Trump’tan Var Olmayan Televizyon Kesintisi Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çevre Koruma Ajansı’nda düzenlediği bir etkinlikte, iki yıl önce yaşandığını iddia ettiği ancak gerçekte hiç olmayan dev bir televizyon kesintisini hatırlayıp hatırlamadıklarını Amerikalılara sordu. Hayali hikâyeler anlatmayı seven başkan, bu kez yine kurgusal bir anıdan bahsederek insanların uydurma bir olayı hatırlamasını istedi. Trump’ın bu kez hedefinde rüzgar enerjisi vardı ve yıllardır karşı çıktığı bu enerji türü hakkında bir kez daha gerçek dışı iddialarda bulundu.

RÜZGAR ENERJİSİ VE TELEVİZYON EFSANESİ

Trump, konuşmasında rüzgar enerjisinin kullanıldığı bölgelerde, rüzgar olmadığında insanların televizyon izleyemediğini öne sürdü. Bu iddia gerçeği yansıtmıyor çünkü rüzgar, elektrik kaynaklarının yalnızca bir parçası ve şebeke sürekli çalışır durumda kalıyor. Ayrıca rüzgar türbinlerinden elde edilen enerjiyi depolayan bataryalar sayesinde rüzgar olmasa bile televizyonlar açık kalabiliyor. Trump, “Yeşil Yeni Aldatmaca” olarak nitelendirdiği politikaları eleştirirken, Haziran 2024’teki başkanlık münazarasını izlemek isteyenlerin rüzgar olmadığı için televizyon izleyemediğini iddia etti. Oysa Nielsen verilerine göre, o münazarayı yalnızca televizyondan 51 milyondan fazla Amerikalı izledi. İzleyiciler arasında Trump’ın kazandığı ve en çok rüzgar enerjisi üreten eyalet olan Teksas da vardı.

YEŞİL YENİ DÜZEN VE RÜZGAR ENERJİSİNİN PAYI

Biden yönetimi, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmiş ve 2035 yılına kadar yüzde 100 “temiz elektrik” hedefi koymuştu. Ancak Kongre, ilerici Demokratların önerdiği Yeşil Yeni Düzen kararını hiçbir zaman yasalaştırmadı. Federal verilere göre, rüzgar enerjisi 2024 yılında ABD’nin net elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu karşıladı. Trump’ın uydurma hikayeleri bununla da sınırlı kalmadı; California’da hafta sonları elektrik kesintileri yaşandığını iddia etti. California Valisi Gavin Newsom’un sözcüsü ise eyalette neredeyse altı yıldır planlı elektrik kesintisi yaşanmadığını ve 2022’den bu yana acil durum tasarruf çağrısı yapılmadığını açıkladı.

19.2 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM İDDİASI DA GERÇEK DIŞI

Trump, göreve döndükten sonraki ilk 12 ayda ABD’ye 19.2 trilyon dolarlık yatırım geldiğini ancak bunun için “takdir edilmediğini” söyledi. Oysa ABD, bu başkanlık döneminde 19.2 trilyon dolarlık yatırım almaya yaklaşamadı bile. Beyaz Saray’ın bile doğrulayamadığı bu rakamın, Trump’ın sıkça başvurduğu bir uydurma olduğu daha önce defalarca kanıtlanmıştı.