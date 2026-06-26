Tuğçe Tayfur Eşinden Boşanıyor

Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın tarafından üç kadınla aldatıldığı iddiasıyla boşanma kararı aldı. Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tayfur, daha önce evliliğine bir şans daha vermişti. Üçüncü evliliğinde mutluluğu bulamayan Tayfur, son olarak eşinin dükkanına düzenlenen operasyonla gündeme geldi.

EŞİNİ ALDATTIĞI İDDİA EDİLDİ

2023 yılında nikâh masasına oturan çiftin evliliği sarsıldı. Tuğçe Tayfur, avukatı Cesur Tünç aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçede eşinin farklı kadınlarla yaptığı yazışmalar ve fotoğraflar delil olarak yer aldı.

GİZLİ BULUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Muhammet Aydın’ın Y.D. isimli bir kadınla gizli buluşmalar yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre çift, Tuğçe Tayfur’un eski kafesinde bir araya geldi. Yazışmalarda kameralara yakalanmamak için uyarılar yer aldı.

BİRDEN FAZLA KADINLA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Dosyada Aydın’ın M.K. adlı kadınla cinsel içerikli yazışmaları da bulunuyor. Ayrıca Ö.T. isimli bir kadınla otelde buluştuğu iddia edildi. Dava önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.

MUHAMMET AYDIN İDDİALARI YALANLADI

Boşanma ve ihanet iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Muhammet Aydın sosyal medyadan yazılı açıklama yaptı. Aydın, hakkındaki ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı.

GERGİNLİK KAMERALARA YANSIDI

Tuğçe Tayfur, boşanma davası açtığı eşiyle Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhammet Aydın hızlı adımlarla uzaklaşırken Tayfur tepki gösterdi. “Aldatmalarından bahsediyorum. Barışma yok ama çaba var” dedi.

ÇİFT BARIŞTI AMA MUTLULUK KALICI OLMADI

Yaşanan sorunlara rağmen çift evliliğine bir şans daha verdi. Muhammet Aydın, Tuğçe Tayfur’un doğum gününde barıştıklarını duyurdu. “Ben seni sadece sevmedim. Sana ait olmayı seçtim” paylaşımı yaptı.

RESTORANA OPERASYON DÜZENLENDİ

Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekana yüksek hesap iddiasıyla operasyon yapıldı. Olay 5 Haziran’da Beşiktaş Etiler’deki restoranda meydana geldi. Altı kişi, kadınların kendilerini restorana getirdiğini belirterek şikayetçi oldu.

GÖZALTILAR VE KAMERA SÖKÜLME İDDİASI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Beş kadın ve dört işletme çalışanının anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Muhammet Aydın ve Burak A. gözaltına alındı. Olaydan bir gün sonra güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğü tespit edildi. Aydın hakkında suç delillerini yok etme suçundan işlem yapıldı.

BOŞANMA KARARI AÇIKLANDI

Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan boşanma kararını duyurdu. “Muhammet Aydın’la olan evliliğimi bitirme kararı aldım. Her iki taraf için de hayırlısını diliyorum. İki kızımın en az zararla bu süreci atlatmasını istiyorum” dedi.