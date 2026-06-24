Tuğçe Tayfur, Eşine Operasyon Sonrası Ateş Püskürdü

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekana yüksek hesap iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medyadan tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur ise yapılan açıklamalara ateş püskürdü.

YÜKSEK HESAP İDDİASIYLA ŞİKAYET

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında yaşandı. Beşiktaş Etiler’deki restoranda altı kişi şikayetçi oldu. Şikayetçiler arkadaşlık uygulamasından tanıştıkları kadınlar tarafından restorana getirildiklerini iddia etti. Yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayette bulundular.

OPERASYONDA GÖZALTILAR

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Beş kadının işletme çalışanlarıyla anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Olayı organize ettiği belirlenen Burak A. ve işletme sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı.

KAMERA KAYIT CİHAZI SÖKÜLDÜ

Olaydan bir gün sonra ekipler işletmeye gitti. Güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını tespit etti. Kabloların söküldüğü belirlendi. Çalışanlar cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini söyledi. Kayıt cihazı teslim edilmeyince Aydın hakkında işlem yapıldı. Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçundan işlem uygulandı.

FERDİ TAYFUR'UN YEĞENİNDEN TEPKİ

Şirin Gözalıcı Instagram hesabından paylaşım yaptı. “Ferdi Tayfur, ülkemizin değerli sanatçılarından biridir” dedi. Vefatından önce gerekli yasal adımları attığını belirtti. Kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev bildiğini söyledi. “Ferdi Tayfur’un damadı” ifadesinin kullanılmasını doğru bulmadıklarını açıkladı.

TUĞÇE TAYFUR: TEK VASIF DUYURU YAPMAK

Tuğçe Tayfur sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamalara tepki gösterdi. “Düşünsene 45-46 yaşına gelinmiş, tek vasıf Instagram sayfasından duyuru yapmak” dedi. Yapılan her yatırımın Muhammet Aydın’ın şahsına ait olduğunu söyledi. “Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin” ifadelerini kullandı. Eşinin de prenses erkeklerden olmadığını belirtti.