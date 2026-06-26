Türk Dizilerine Destek Yönetmeliği Güncellendi

Dünyanın 170 ülkesinde yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizileri, Türkiye’nin en güçlü kültürel ihracatı haline geldi. Bu diziler turizmden gastronomiye, kültürel mirastan doğal güzelliklere kadar birçok değeri dünyaya tanıtıyor. Aynı zamanda Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA bu etkiyi daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetmelik değişiklikleriyle kültürel değerlerin ve turizm potansiyelinin geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

DİZİ FİLM DESTEKLERİNDE SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILIYOR

Başvuru ve yararlanma şartları sektörün ihtiyaçlarına göre güncellendi. Destek sisteminin daha etkin işlemesi sağlanacak. Uluslararası başarı elde eden yapımlar daha kapsamlı şekilde desteklenecek. Türkiye’nin tanıtımına katkı sunan içerikler küresel ölçekte geniş kitlelere ulaşacak.

BİRDEN FAZLA PROJEYE DESTEK İMKANI

Yeni düzenlemeyle aynı yıl içinde birden fazla proje desteklenebilecek. Uluslararası pazarlarda başarılı olan şirketler farklı projeleriyle destek alabilecek. Bu sayede sektörün büyümesi hızlanacak.

BÖLÜM BAZLI DESTEK MODELİNE GEÇİLDİ

Destek sistemi daha esnek hale getirilerek bölüm bazlı oldu. Dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayımlanması şartı kaldırıldı. En az üç kıtada ve 10 ülkede yayın kriteri korundu. Uluslararası başarı odağı bu şekilde güçlendirildi.

HAK SAHİPLERİNE DOĞRUDAN DESTEK VERİLECEK

Destekler, yurt dışındaki umuma iletim hakkını elinde bulunduran hak sahiplerine sağlanacak. Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film bölümleri öncelikli olacak. Bu düzenleme sektöre doğrudan kaynak akışını kolaylaştıracak.

GÜNCELLİK KRİTERİ GETİRİLDİ

Her bölümün ilk gösterimi başvuru tarihinden önceki üç yıl içinde yapılmalı. Gösterim Türkiye’de kablo, uydu veya karasal bir kanalda gerçekleşmeli. Bu kriter desteklerin güncel yapımlara yönelmesini sağlayacak.

TÜRKİYE TANITIMINA KATKI ÖNCELİKLİ OLACAK

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirilecek. Komisyon kamu, sektör ve akademi temsilcilerinden oluşacak. Değerlendirmede Türkiye’nin ve milli kültürün tanıtımına katkı esas alınacak. Türkçenin yaygınlaşması ve ihraç edilen ülke sayısı da önemli kriterler arasında.

BAŞVURU SÜREÇLERİ DAHA ESNEK HALE GETİRİLDİ

Başvurular Bakanlık tarafından belirlenen sürede yapılabilecek. Dijital başvuru sistemleriyle uyum artırılacak. Uygulamadaki tereddütler giderilerek süreçler daha etkin yürütülecek.

KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI SAĞLANACAK

Destek tutarı iade edilen projeler yeniden başvuruya konu edilemeyecek. Bu düzenleme yalnızca aynı proje için geçerli olacak. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve mali disiplin güçlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜĞÜ GÜÇLENDİRİLECEK

Türk dizileri geniş izleyici kitlesiyle kültürel tanıtımda önemli rol oynuyor. Yeni düzenlemelerle kültürel değerler ve Türkçe dünyaya tanıtılacak. Dizi ihracatındaki başarının sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor. Türkiye’nin uluslararası görünürlüğüne katkı artırılacak.