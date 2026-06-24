Türkiye Alman Turistler İçin Olağanüstü Destinasyon

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Albin Loidl, Türkiye’nin 2026 yaz sezonunda Alman turistler için bir numaralı destinasyon olacağını açıkladı. Loidl, şubat sonuna kadar göstergelerin olumlu olduğunu, mart başında yaşanan geçici düşüşün ardından yeniden iyimserlik hakim olduğunu ifade etti. Yaklaşan yaz sezonunda son dakika talepleriyle iş hacminin artacağını öngördü.

ALMANLAR KRİZE RAĞMEN TATİL BÜTÇESİNİ KORUYOR

Albin Loidl, Orta Doğu’daki gelişmelerin ve enerji maliyetlerinin bütçeleri zorladığını ancak tatil arzusunun azalmadığını belirtti. Almanlar on yıllardır net gelirlerinin yüzde 6 ila 8’ini tatile ayırıyor. Bu istikrarlı tablo gelecek dönem için olumlu sinyal veriyor. Rezervasyonların geçen yılki seviyeyi yakalayacağını düşünüyor.

FİYAT POLİTİKASINDA DENGE ÇAĞRISI

Loidl, fiyat-performans dengesinin önemini vurguladı. Almanların güzel plajlar ve otel kalitesi aradığını, bunun Türkiye’de olağanüstü olduğunu söyledi. Almanlar bütçelerine en uygun seçeneği arıyor. Türkiye Avrupa’da güçlü bir rekabet çemberinde yer alıyor. Otelciler fiyat dengesini korursa daha fazla misafir çekebilir.

GENÇ TURİSTLERE KÜLTÜREL KEŞİF ÖNERİSİ

Loidl, gençlerin turizmi sadece plaj tatili olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Spor yapmalarını ve İstanbul gibi tarihi şehirleri keşfetmelerini önerdi. Turizmin eğitim ve doğayı keşfetme süreci olduğunu belirtti. İnsanı asıl mutlu eden unsurun bu vizyon olduğunu ifade etti. Ayrıca Alman ve Türk turizm endüstrileri arasındaki bağların güçleneceğine inandığını söyledi. Ankara ziyaretinde gelecek yıllar için olumlu sinyaller aldığını ekledi.