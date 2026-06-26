Türkiye’den Venezuela’ya Yardım Gönderdi

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Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışıyor
Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor ve uluslararası yardım ekipleri bölgeye sevk ediliyor.
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Venezuela’da 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 589’a yükselirken Türkiye’den yardım ekipleri bölgeye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı. AFAD ise bölgeye yardım ekibi göndereceğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN VENEZUELA'YA YARDIM EKİBİ YOLA ÇIKTI

Askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD ekibi gönderildi. Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi de uçakta yer aldı. Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi ve 2 arama köpeği sevk edildi. Ayrıca 3 adet donanımlı arama-kurtarma aracı bölgeye ulaştırılmak üzere planlandı.

Milli Savunma Bakanlığı da bir askeri uçakla 22 kişilik ekip gönderecek. İnsani Yardım Tugayından ekipmanlarıyla hareket eden ekip İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıktı. Yardım uçağı Venezuela’ya doğru havalandı.

DEPREMİN BOYUTU VE CAN KAYBI 589'A ULAŞTI

Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yerel saatle 18.00’deki ilk sarsıntıdan 40 saniye sonra ikinci deprem yaşandı. Büyük panik halkı sokağa döktü.

Başkent Karakas’ta bazı binalar tamamen yıkıldı. Depremlerin merkez üssü Moron kasabası yakınları olarak kaydedildi. İlk deprem Karakas’a 160 kilometre uzaklıkta 22 kilometre derinlikte meydana geldi. Saniyeler sonra aynı bölgede 10 kilometre derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem oluştu.

Can kaybı 589’a yükseldi ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Simon Bolivar Havalimanı yıkıntılar nedeniyle kapatıldı. Çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanıyor. Olağanüstü hal ilan edildi.

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