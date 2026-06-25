Türkiye’nin Elektrikli Araç Hedefi 8 Milyon Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında Türkiye’nin 2035’e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini açıkladı. Bu hedefin iklim değişikliğiyle mücadelede kritik olduğunu vurguladı. Bayraktar, elektrifikasyonu enerji stratejisinin merkezine koyduklarını söyledi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 65 SEVİYESİNE ÇIKTI

Bayraktar, Türkiye’nin elektrikte yüzde 65 yerlilik seviyesine ulaştığını belirtti. Bu alanın büyümesinin dışa bağımlılığı azaltacağını ifade etti. Yerlilik oranını artırmanın stratejik bir karar olduğunu kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ FİYATLARI ETKİLEDİ AMA ARZI ETKİLEMEDİ

Bayraktar, Hürmüz Boğazı kaynaklı krizin Türkiye’yi arz güvenliği açısından etkilemediğini söyledi. Krizin yalnızca fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Dünyada dizel ve uçak yakıtında sıkıntı yaşandığını hatırlattı.

ULAŞTIRMADA ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISININ 8 MİLYONA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bayraktar, 2035’e kadar 6 ila 8 milyon elektrikli araca dönüşüm öngördüklerini açıkladı. Türkiye’de 32 milyon aracın bulunduğunu ifade etti. Dizel araçların yarısının elektriğe dönmesiyle ithalatın azalacağını söyledi.

HER YIL 8 İLA 10 GİGAVAT YENİLENEBİLİR KURULUM HEDEFLENİYOR

Bayraktar, 2035’e kadar 120 gigavat rüzgar ve güneş kurulu gücü hedeflediklerini belirtti. Bu hedef için yıllık 8-10 gigavat yeni kapasite gerektiğini söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının 80 milyar dolar olacağını kaydetti.

YENİLENEBİLİR VE ALTYAPI YATIRIMLARI 160 MİLYAR DOLARI BULACAK

Bayraktar, iletim, dağıtım ve şebeke altyapısı için 80 milyar dolar gerektiğini ifade etti. Toplam yenilenebilir ve altyapı ihtiyacının 160 milyar dolar olduğunu belirtti. Finansman için uluslararası kuruluşlarla çalıştıklarını söyledi.

NÜKLEER ENERJİ DAHİL TOPLAM YATIRIM 200 MİLYAR DOLAR

Bayraktar, Londra’daki yatırımcı sunumunda 2035’e kadar 200 milyar dolar yatırım gerektiğini bildirdi. Bu rakama nükleer enerji yatırımlarının da dahil olduğunu açıkladı. Türkiye’nin enerji dönüşüm yol haritasını uluslararası yatırımcılara sundu.