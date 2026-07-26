Türksat Filomuza Yeni Nesil Uydu Kazandırıyoruz

Ekonomi
Uydu antenlerinin önünde bir kişi duruyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat-Biruni uydusunun Türkiye'nin uydu haberleşmesine önemli katkılar sağlayacağını açıkladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat-Biruni uydusunun Türkiye’nin uydu haberleşmesinde yeni bir dönem başlatacağını bildirdi. Bakan, Katar ile stratejik ortaklık sayesinde Türksat filosuna yüksek kapasiteli bir uydu eklendiğini belirtti. Uydunun adını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiğini ifade etti.

YENİ NESİL UYDU YÖRÜNGEYE YERLEŞECEK

Bakan Uraloğlu, Türksat-Biruni’nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını açıkladı. Yeni uydunun Ka-Bant teknolojisine sahip olduğunu belirtti. Bu teknoloji sayesinde hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

KAYNAK PAYLAŞIMIYLA VERİMLİLİK SAĞLANACAK

Bakan, Es’hailSat ile ortaklık kapsamında uydu varlıklarının birlikte değerlendirileceğini söyledi. Yer altyapıları ve dağıtım ağları da paylaşılacak. Kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Türksat-Biruni’nin ticari potansiyeli en üst seviyeye çıkarılacak. Ayrıca 50 gigabit saniyeye kadar ilave kapasite sağlanacak.

YÖRÜNGE HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Bakan Uraloğlu, 50 derece Doğu yörüngesindeki hakların korunacağını vurguladı. Herhangi bir hak devrinin söz konusu olmadığını belirtti. Uydu, Es’hailSat tarafından üretilecek ancak uluslararası kurumda Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece mevcut haklar güvence altına alınacak.

GENİŞ COĞRAFYADA HİZMET AĞI KURULUYOR

Bakan Uraloğlu, Katar ortaklığı sayesinde geniş bir coğrafyada hizmet verileceğini belirtti. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’da güçlü bir ağ oluşturulacak. Türksat’ın teknik altyapısı Es’hailSat’ın bölgesel gücüyle birleştirilecek. Küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edilecek.

HAVACILIK, DENİZCİLİK VE KAMUYA ÇÖZÜMLER

Bakan Uraloğlu, yeni uydunun birçok kritik alana katkı sağlayacağını belirtti. Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmeti sunulacak. Havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri verilecek. Kamu kurumlarının haberleşme ihtiyaçları karşılanacak. Artan bağlantı ihtiyacına yüksek kapasiteyle cevap verilecek. Bakan, bu projenin Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini uzay teknolojilerinde ileri seviyeye taşıdığını vurguladı.

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