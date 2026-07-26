Ukrayna’da Rusya ile süren savaşta bu ay sivil kayıplar, dört yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümet verilerine göre Rus saldırılarında bu ay en az 377 sivil hayatını kaybederken, 2 bin 129 kişi yaralandı. Böylece Nisan 2022’den bu yana savaşın en ölümcül ayı yaşanmış oldu. Saldırılarda, önlenmesi oldukça güç olan çok sayıda balistik füze kullanılırken, başkent Kiev birden fazla kez hedef alındı.

ZELENSKİY'DEN BALİSTİK TERÖR UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir haftada Rusya’nın bin 700’e yakın insansız hava aracı, bin 630’dan fazla güdümlü hava bombası ve 50’den fazla balistik füze kullandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın balistik terör kumarını boşa çıkarmalıyız” ifadelerini kullanan Zelenskiy, “Şu anda her bir önleme füzesi, ortaklarımızın depolarında değil de Ukrayna sistemlerinde olduğu takdirde kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor” dedi.

ÇERNİHİV'DEKİ SÜPERMARKET SALDIRISI

Zelenskiy’nin bu uyarısını doğrular nitelikte bir saldırı da pazar günü Çernihiv’de meydana geldi. Yerel yetkililere göre bir süpermarkete düzenlenen Rus drone saldırısında 10 yaşında bir çocuk ve bir yetişkin hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TALEBİ

Zelenskiy, balistik füzeleri önleme kapasitesine sahip Patriot ve diğer hava savunma sistemlerinin sayısının artırılması için sık sık çağrı yapıyor. Ukrayna, son bir haftada Rus enerji altyapısına yönelik drone ve füze saldırılarını sürdürürken, birçok rafineri hedef alındı. Bu saldırıların ardından Rusya, dizel ihracatına getirdiği yasağı yıl sonuna kadar uzattı.

RUSYA'DA YAKIT KRİZİ VE SALDIRILAR

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, cumartesi günü yaptığı açıklamada, “piyasa toparlandıkça” dizel ihracatı yasağının kaldırılmasının değerlendirileceğini söyledi. Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü ise, “Rusya ve işgal altındaki Ukrayna’nın birçok bölgesi yakıt sıkıntısıyla boğuşmaya devam ediyor, ancak Rus yetkililer ekonomik durum ve yakıt krizinin istikrara kavuştuğu yönünde giderek daha fazla pozisyon alıyor” değerlendirmesini yaptı. Rusya, buna karşılık olarak kuzey Ukrayna’daki akaryakıt istasyonlarını vururken, Karadeniz ve Tuna Nehri üzerindeki Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı.

ROMANYA HAVA SAHASINI İHLAL EDEN DRON DÜŞÜRÜLDÜ

Üst üste üçüncü gün, Romanya hava kuvvetleri pazar günü Karadeniz üzerinde bir Rus dronunu düşürdü. Savunma Bakanlığı, dronun Romanya karasuları üzerinde vurulduğunu açıkladı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Rusya’nın Romanya hava sahasını ihlal etmesini “kabul edilemez ve tahammül edilemez” olarak nitelendirdi. Pazar günü Bükreş’teki Rus büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.