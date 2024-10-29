Üniversite Öğrencisi Ömer’in Ölümü Kaza Sonucu

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Kaza, gece yarısı saatlerinde Beyşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki Antalya Caddesi’nde gerçekleşiyor. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi olan Ömer Kara, yönetimindeki 64 ABV 480 plakalı otomobille sollama yapmaya çalışırken H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı araca çarpıyor ve ardından refüjdeki bir ağaca çarparak kaza yapıyor.

Kazada sürücü Ömer Kara hayatını kaybediyor, yanındaki üniversite öğrencisi arkadaş olan Faruk Tankut Kocabaşa yaralanıyor. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Araçta sıkışan Faruk Tankut Kocabaşa kurtarılıyor, ancak Ömer Kara’nın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılıyor.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kocabaşa, burada yapılan müdahalerinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk ediliyor. Ömer Kara’nın cenazesi ise otopsi için Devlet Hastanesi’nin morguna götürülüyor. Kazayla ilgili olarak şu an soruşturma devam ediyor.