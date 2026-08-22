Üniversitelilerin Deniz Araçları TEKNOFEST Finalinde

Teknoloji
İki öğrenci, insansız deniz aracı üzerinde çalışıyor
KAAN Teknoloji Kulübü, insansız deniz aracı ile TEKNOFEST Mavi Vatan'da yarışmaya hazırlanıyor.
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Adana’da farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerden oluşan KAAN Teknoloji Kulübü’nün KAAN Ertuğrul Takımı, yerli yazılımla insansız deniz aracı geliştirdi. Üzerinde kamera, LİDAR ve GPS sensörleri bulunan araç, suda tespit ettiği engelleri otonom biçimde aşabiliyor. Takım, Kocaeli’de 20-23 Ağustos’ta düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki “İnsansız Deniz Aracı Yarışması” finalinde mücadele edecek. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığınca desteklenen ekip, Adana’ya şampiyonlukla dönmeyi hedefliyor.

OTONOM ARAÇ PARKURDA ENGELLERİ AŞACAK

KAAN Ertuğrul Takımı’nın kaptanı Mustafa Dursun, yaklaşık bir yıldır 11 öğrenciyle insansız deniz aracı üzerine çalıştıklarını söyledi. Aracın üzerindeki kamera engelleri yapay zekayla algılarken, LİDAR engellere olan mesafeyi veriyor. Bu sayede bir yol planı oluşturabildiklerini belirten Dursun, aracın dubalardan oluşan parkurda otonom hareket etmesi gerektiğini aktardı. TEKNOFEST’te takım ruhu, en iyi yazılım ve en iyi tasarım ödüllerinden birini almak istediklerini ifade etti. En büyük amaçlarının birinci olmak olduğunu vurgulayan Dursun, çok emek verdiklerini ve derece almayı umduklarını dile getirdi. Ekip üyesi Ufuk Çana da TEKNOFEST’in gençler için büyük fırsat sunduğunu belirtti. Geliştirdikleri insansız deniz aracıyla yarışmada birinci olmayı istediklerini kaydetti.

KÖPEK BALIĞI İLHAMIYLA ROKET TASARLANDI

KAAN Muray Takımı ise ürettiği basınca dayanıklı roketle “Su Altı Roket Yarışması” finalinde boy gösterecek. Takımın kaptanı Furkan Alper, yarışmaya yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirtti. Roketi 7 kişilik ekiple hazır hale getirdiklerini anlatan Alper, birinci görevde roketin su altında 2 metre derinlikte bırakılacağını söyledi. Roket 50 metre ileriye gidip U dönüşü yaparak geri gelecek. İkinci görevde su üstünde bırakılacak, dalacak ve kapak açıldıktan sonra model roket fırlatılacak. Projenin tamamen sızdırmaz şekilde tasarlandığını ifade eden Alper, kanatçıkların köpek balığından esinlenerek yapıldığını aktardı. Bu tasarımın aerodinamik verimliliği artırdığını kaydetti. Her şeyin test edildiğini ve analizlerin yapıldığını belirten Alper, sürekli test aşamasında olduklarını ve roketin otonom hareket ettiğini de sözlerine ekledi. Alper, mühendislik yaklaşımıyla roketi tasarladıklarını ve finale hazır olduklarını vurguladı. Ekip üyesi Melisa Çakır ise üniversitedeki ilk yılında kişisel gelişimini artıracak bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Finale kalmalarının motivasyonlarını yükselttiğini söyleyen Çakır, hedeflerinin birincilik olduğunu kaydetti.

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