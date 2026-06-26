2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenci ve velilerin merakla beklediği üstün başarı belgesi alma kriterleri yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılı tamamlanacak. Derslerinde ve davranışlarında üstün başarı gösteren pek çok öğrenci takdir, teşekkür ve onur belgesi almaya hak kazanacak. Bununla birlikte, bu belgelerin en üst seviyesi olan üstün başarı belgesinin nasıl alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği de öğrenciler tarafından araştırılıyor.
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