Uyuyup Başka Dünyada Uyanan Trenler

Bu hafta seyahat dünyasının öne çıkan gelişmeleri arasında kumdan kalenin çökmesiyle mahsur kalan bir genç, bilimle dini buluşturan Vatikan Gözlemevi ve Afrika çölündeki “görünmez mimari” örnekleri yer aldı. Yataklı trenler, bir dünyada uyuyup başka bir dünyada uyanma fikriyle gezginlerin hayal gücünü her dönem cezbetmeye devam ediyor. Demir yolu meraklıları için dünyanın yedi kıtasının altısında keşfedilmeyi bekleyen gece seferleri bulunuyor. Machu Picchu ve Tac Mahal gibi destinasyonlara konuk taşıyan tekerlekli lüks otellerden Kanada ve ABD’nin “Vistadome” panoramik vagonlarıyla ünlü kıtalararası devlerine uzanan bu rotalar arasında öne çıkan 10 seçeneği derledik.

ANTHONY BOURDAIN’İN RUSYA YOLCULUĞU YENİDEN GÜNDEMDE

Ünlü şef Anthony Bourdain’in hayatını anlatan biyografik film “Tony”nin vizyona girmesi, usta isme olan ilgiyi yeniden artırdı. Bourdain, 2014 yılında Soçi Kış Olimpiyat Oyunları arifesinde “Parts Unknown” programı için gittiği Rusya’da, Moskova ile St. Petersburg arasında sefer yapan lüks Grand Express yataklı treniyle seyahat etmişti. Programın bu bölümü, akış platformları üzerinden izlenebiliyor.

BAE’NİN İLK ULUSAL DEMİR YOLU AĞI HİZMETE GİRDİ

Birleşik Arap Emirlikleri, bu yaz başında ülkenin ilk ulusal yolcu demir yolu ağını hizmete açtı. Uzun süredir beklenen ekspres tren, çölü boydan boya kat ederek bölgedeki 11 şehri birbirine bağlayacak. Emirlikler’de otomobil tutkusunun yaygın olması nedeniyle demir yolu sisteminin devreye alınması, yolcuların istasyonlarla evleri arasındaki ulaşımı için de yeni çözümler gerektirdi. Bu ihtiyaç, ülkede yaz sıcaklıklarının 49 dereceyi aştığı düşünüldüğünde çok daha kritik hale geliyor.

NAMİBYA’DA GİZLİ MİMARİ YÜKSELİYOR

Namibya’nın güneyindeki çöllerde ise “görünmez mimari” akımı giderek yaygınlaşıyor. Üst düzey tatil tesisleri, Afrika’nın en ücra ortamlarından bazılarına kusursuz biçimde uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Zor bulunabilirlik, bu tesislere en üst düzeyde ayrıcalık hissi katıyor.

BİLİM VE DİNİN BULUŞTUĞU VATİKAN GÖZLEMEVİ

Yüzyıllardır süregelen astronomi araştırmalarının merkezi olan Vatikan Gözlemevi, bilimle dini bir araya getiren çalışmalarına devam ediyor. Rahip Richard D’Souza, ekibinin gök taşları üzerinde yaptığı incelemeleri ve dünya dışı yaşam arayışını anlattı. Vatikan Gözlemevi’nden birkaç on yıl sonra, 1616’da tamamlanan İstanbul’daki Sultan Ahmed Camii ise dünyanın en görkemli kutsal yapıları arasında yer alıyor. İç mekanın üst bölümlerini süsleyen 20 binden fazla İznik çinisi nedeniyle Mavi Camii olarak da bilinen yapı, gökyüzünün her zaman göksel bir maviyle parladığı bir mekan olarak dikkati çekiyor.

GREENVİLLE KENTİN YENİDEN TASARIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Amerika’nın 2026’da ziyaret edilecek en iyi kasabaları listesinde Güney Carolina’daki Greenville üçüncü sırada yer aldı. Greenville’in şehir merkezinin kalbinde yer alan görkemli kentsel şelale, yaklaşık 40 yıl boyunca dört şeritli bir otoyol köprüsünün altında kalmıştı. Kentin bugünkü haline kavuşması için hayal gücü ve kararlılık gerekti; sonuçta birçok şehrin imrendiği canlı bir enerji ve mahalleleriyle cazibe merkezlerini birbirine bağlayan geniş yaya ve bisiklet yolu ortaya çıktı. Listede ayrıca 10. sırada Roanoke (Virginia), 9. sırada Lawrence (Kansas), 8. sırada Iowa City (Iowa), 7. sırada Juneau (Alaska), 6. sırada Burlington (Vermont), 5. sırada Fort Collins (Colorado) ve 4. sırada Bethlehem (Pennsylvania) bulunuyor.

KUMDAN KALE KAZASI VE DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

Kumsalda kumdan kale yapan bir genç, oyduğu çukurun çökmesi sonucu mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu bir saatten fazla sürdü. Norveç’te ise uyuyan bir kutup ayısını sis düdüğüyle uyandıran bir kişiye 5 bin dolar para cezası kesildi. Norveç’te kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek yasalara aykırı olarak kabul ediliyor. Bu arada Michelin Rehberi’nin restoranlara yıldız vermeye başlamasının üzerinden 100 yıl geçti; rehberin tarihini anlatan yemekler de bu sürecin öyküsünü gözler önüne seriyor.