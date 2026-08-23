Vedat Muriqi 7 Dakikada 6 Yıl Sonra Gol Attı

Fenerbahçe, Konyaspor karşısındaki lig maçına hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin henüz 7. dakikasında Vedat Muriqi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma ise ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MURIQI, MAÇA HIZLI BİR DAMGA VURDU
Yaz transfer döneminde yeniden Fenerbahçe kadrosuna katılan Vedat Muriqi, Konyaspor karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Kosovalı santrfor, karşılaşmanın 7. dakikasında fileleri havalandırarak sarı-lacivertli formayla yeniden gol sevinci yaşadı.
YAKLAŞIK 6 YIL SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Muriqi’nin Fenerbahçe formasıyla attığı gol, uzun bir aranın ardından geldi. Deneyimli golcü, sarı-lacivertli ekipte son golünü 2020 yılında Yeni Malatyaspor karşısında kaydetmişti. Böylece Muriqi, yaklaşık 6 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla yeniden golle buluştu.