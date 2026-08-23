Vedat Muriqi 7 Dakikada 6 Yıl Sonra Gol Attı

Spor
Fenerbahçe forması giymiş bir futbolcu, taraftarlara selam duruyor
Vedat Muriqi, Konyaspor karşısında attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçirerek uzun bir aradan sonra yeniden gol sevinci yaşattı.
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Fenerbahçe, Konyaspor karşısındaki lig maçına hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin henüz 7. dakikasında Vedat Muriqi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma ise ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MURIQI, MAÇA HIZLI BİR DAMGA VURDU

Yaz transfer döneminde yeniden Fenerbahçe kadrosuna katılan Vedat Muriqi, Konyaspor karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Kosovalı santrfor, karşılaşmanın 7. dakikasında fileleri havalandırarak sarı-lacivertli formayla yeniden gol sevinci yaşadı.

YAKLAŞIK 6 YIL SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Muriqi’nin Fenerbahçe formasıyla attığı gol, uzun bir aranın ardından geldi. Deneyimli golcü, sarı-lacivertli ekipte son golünü 2020 yılında Yeni Malatyaspor karşısında kaydetmişti. Böylece Muriqi, yaklaşık 6 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla yeniden golle buluştu.

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