Vedat Muriqi 7 Dakikada 6 Yıl Sonra Gol Attı

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve malvarlığı aklama suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada ikinci bir operasyon yaptı.