Venezuelalılar Enkaz Altından Sağ Kurtuldu

Dünya
Enkaz altından kurtarılan bir kişi, duygusal anlar yaşıyor
Venezuela'daki deprem sonrası kurtarma çalışmaları hızla sürerken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere ulaştırıyor.
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Venezuela’da meydana gelen büyük bir depremin ardından enkaz altında kalan bazı kişiler kurtarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde sağ çıkarıldı. 25 Haziran 2026 tarihinde yaşanan afette arama çalışmaları hızla devam etti. Kurtarılan depremzedeler hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ENKAZ ALTINDAKİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Depremde yıkılan binaların enkazında mahsur kalan kişiler sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ekiplerin koordineli çalışması kurtarma sürecini hızlandırdı. Enkaz altındaki kişilere anında müdahale edildi. Depremzedelerin durumları hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı. Yetkililer çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

YETKİLİLERDEN DEPREMZEDELER İÇİN SEVK OPERASYONU

Kurtarılan tüm depremzedeler öncelikle sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastanelere ulaştırıldı. Yaralıların tedavilerine başlandığı bilgisi verildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olası yeni enkaz altı durumları için ekipler teyakkuzda bekliyor.

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