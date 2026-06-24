New York’ta federal bir yargıç, Trump yönetiminin reşit olmayanlara cinsiyet kimliği bakımı sağlayan sağlık kurumlarından hassas tıbbi kayıtları almasını geçici olarak engelledi. Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla’nın verdiği karar, yönetimin ülke genelinde yürüttüğü cezai soruşturmaya ağır bir darbe indirdi. Birçok mahkeme, bu soruşturmayı hükümetin sağlayıcılar tarafından işlenebilecek somut bir suç belirlemekte zorlanması nedeniyle “usulsüz bir bilgi avı” olarak nitelendirmişti.

YARGIÇ FAİLLA’DAN GEÇİCİ TEDBİR KARARI

Eski Başkan Barack Obama döneminde atanan Yargıç Failla, çarşamba günü verdiği kararla son altı yıl içinde New York’taki bir sağlık kurumundan bakım alan bireylerden oluşan bir sınıfı geçici olarak onayladı. Yargıç ayrıca, son haftalarda NYU Langone Hastaneleri’ne çıkarılan büyük jüri celbi de dahil olmak üzere, soruşturmacıların bu kayıtlara erişmesini yasaklayan geçici bir tedbir kararı çıkardı. Failla, “Hükümetin talep ettiği bilgilerin kapsamı; tıbbi değerlendirmeleri, teşhisleri, bilgilendirilmiş onay kayıtlarını ve davacıların transseksüel statüsünün ifşa edilmesini içeriyor ve bu durum oldukça önemli” dedi.

MAHKEMEDEN SORUŞTURMAYA SERT ELEŞTİRİ

Yargıç Failla, hükümetin aleyhine karar verirken, Adalet Bakanlığı avukatlarının bir gün önce kendisine yaptıkları açıklamalara dikkat çekti. Bu açıklamalar, savcıların kayıtları hastaları veya ebeveynlerini cezai olarak takip etmek için kullanma ihtimalini açık bırakıyordu. Failla, “Hastaların bile yargılanmayacağı yönündeki hükümet beyanlarına güvenmek için neden bulmakta zorlanıyorum, özellikle de soruşturma veya celp hakkında herhangi bir yorum yapılamaması göz önüne alındığında” ifadelerini kullandı. Yargıç, Trump yönetiminin soruşturmasını ve yöntemlerini eleştiren giderek büyüyen yargıç grubuna katılmış oldu.

BÜYÜK JÜRİ CELBİNE TEPKİ

New York’ta tedavi gören çocukların ebeveynleri, bilgilerin ifşa edilmesinin Trump yönetiminin misillemesine maruz kalmalarına yol açabileceği endişesiyle kayıtların teslim edilmesinin durdurulmasını talep etmişti. Teksas’taki bir federal büyük jüri aracılığıyla NYU’ya gönderilen celp, hastaneden “cinsiyet reddi prosedürlerine tabi tutulan her hastayı” tanımlayacak belgeleri ve bu kişilere ait ilk konsültasyondan en son tedaviye kadar tüm kayıtları talep ediyordu. NYU, Trump yönetiminin federal fonları kesme tehdidinin ardından bu yılın başında reşit olmayanlara yönelik cinsiyet kimliği bakımını durdurdu.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yargıç Failla, savcıların aleyhte kararlara rağmen mahkemede durdurulması daha zor olan büyük jüri celplerini kullanmaya çalıştığını belirtti. “Adalet Bakanlığı, mahkemelerdeki felaket gidişatından yılmadı ve neredeyse aynı belge taleplerini büyük jüri celbi şeklinde yayınlamaya karar verdi” dedi. Davacıları temsil eden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatı Chase Strangio ise mahkemenin acil taleplerini kabul ederek transseksüel New Yorkluların ve ailelerinin mahremiyetini koruduğu için minnettar olduklarını ifade etti.

DİĞER HASTANELER DE BENZER SÜREÇLE KARŞI KARŞIYA

Failla’nın geçici tedbir kararı, daha fazla mahkeme süreci devam ederken yürürlükte kalacak. Karar, Minnesota’daki bir yargıcın da hükümetin savcılık yetkilerini kullanmasını sert bir dille eleştirdiği ayrı bir kararın ardından geldi. En az bir hastane daha, Stanford Üniversitesi’ne bağlı Lucile Salter Packard Çocuk Hastanesi, Teksas’taki savcılardan cinsiyet kimliği bakımı soruşturması kapsamında büyük jüri celbi aldığını kamuoyuna duyurdu. Bu hastaneden bakım alan bazı hastalar da kayıtlarının teslim edilmesini engelleyecek bir mahkeme kararı için benzer bir süreç başlattı.