Yasmin Erbil, Hollywood’da Poz Verdi

Yasmin Erbil rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi ve Hollywood sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil’in kızı sosyal medya hesabından peş peşe kareler yayınladı. Fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı.
HOLLYWOOD SOKAKLARINDA POZ VERDİ
Yasmin Erbil son olarak çıktığı Amerika seyahatinden yeni kareler paylaştı. Genç ismin Hollywood sokaklarındaki keyifli anları sosyal medyaya taşındı. Erbil’in Amerika tarzı binlerce beğeni ve yorum topladı.
TİKTOK ANISIYLA GÜNDEME GELDİ
Sevgilisi Yiğit Poyraz’ın aksine daha aktif olan Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde eğlenceli anlar yaşadı. Telefonuyla TikTok videosu çekmek için poz verdi. O sırada sevgilisini görünce tatlı bir telaş yaşadı. Erbil o anları sosyal medyada “TikTok çekmeme kızan Yiğit’i görünce ben” notuyla paylaştı.