YKS’de Yapay Zekayla Kopya Çeken Tutuklandı

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Bir öğrenci sınav kağıdına yazı yazıyor
YKS sınavında cep telefonuyla kopya çekmeye çalıştığı iddia edilen bir aday, gözaltına alındı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da 254 noktada düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tüm oturumları, 21 Haziran 2026’da tamamlandı. Soru ve cevap anahtarı aynı gün adayların erişimine açıldı. Sınavın genel olarak zorlayıcı olmadığı ancak matematiğin bu kapsam dışında tutulabileceği belirtildi.

SINAVDA CEP TELEFONUYLA KOPYA GİRİŞİMİ

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 20 yaşındaki Mustafa Eren K., Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınavı’na cep telefonu soktu. Genç adam yapay zekayla kopya çekmeye teşebbüs etti. Görevlilerin üst araması sırasında durumu fark etmediği belirtildi. Sınavın sonunda salondan çıkmak isteyen Mustafa Eren K. durduruldu. Çıkıştaki görevli cebindeki telefonu buldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ İFADESİNİ VERDİ VE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan üniversite adayı sınava tek başına geldiğini söyledi. Telefonunu emanet bırakabileceği kimse olmadığı için yanında soktuğunu savundu. “Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonunun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim. Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39’uncu sayfalarının fotoğrafını çektim.” Genç adam sınav sonrasını da anlattı. Sınav süresi bittikten sonra salon görevlilerinin kendisini beklemeye aldığını ifade etti. Polis memurlarının yanına götürüldü ve üst aramasında cep telefonu bulundu. Genç adamın sınava telefonla girdiği ana dair görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Mustafa Eren K., “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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