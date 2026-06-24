YKS’deki Handan Sorusuna Tepki Büyüyor

Eğitim
Sınavda soruları cevaplayan bir öğrenci
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki hatalı sorular, adaylar ve eğitimciler arasında yoğun tartışmalara yol açtı.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı geride bırakan milyonlarca aday, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik testlerindeki hatalı soru iddialarını yoğun şekilde tartışıyor. Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından eğitimciler de konuya dahil oldu. Soruların iptal edilip edilmeyeceği veya cevap anahtarının değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

HANDAN ROMANINDAKİ KARAKTER ADI YANLIŞ YAZILDI

Edebiyat testinde Halide Edib Adıvar’ın Handan romanıyla ilgili soru tartışma yarattı. Romandaki karakterin adı Neriman iken sınav kitapçığında Nermin olarak yer aldı. Bu hata binlerce adayın kafasını karıştırdı. Eğitimci Talat Almaz hatanın bilimselliğe gölge düşürdüğünü söyledi. Nermin ismi başka romanlarda da geçtiği için adayların yanıldığını belirtti. Sosyal medyada örgütlenen adaylar sorunun iptalini istiyor. Bazı öğrenciler Refik Cemal sayesinde doğru şıkka ulaştıklarını ancak hatanın konsantrasyon bozduğunu ifade etti.

MATEMATİK SORUSUNDA CEVAP ANAHTARI TARTIŞMASI

AYT Matematik bölümündeki türev sorusu eğitim çevrelerini ikiye böldü. Bazı matematik uzmanları cevap anahtarındaki şıkkın hatalı olduğunu iddia etti. Sorunun iptal edilmesi veya cevap anahtarının güncellenmesi gerektiği belirtildi. Gözler ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

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