Yönetici Olan Öğretmenlere İki Ödeme

Eğitim
Bir elden diğerine para aktarımı yapılıyor
Müdür ve müdür yardımcısı yönetici yetiştirme programı e-sınavı sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
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Öğretmenler için ilk defa düzenlenen müdür ve müdür yardımcısı yönetici yetiştirme programı e-sınavı uygulandı ve sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarına göre tercih işlemleri başlayacak. Yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihler de belli oldu.

TERCİH VE GÖREVLENDİRME TAKVİMİ NETLEŞTİ

İlk defa yönetici görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos 2026 arasında alınacak. Tercihlerin onaylanması 7-11 Ağustos’ta yapılacak. Görevlendirme sonuçları 12 Ağustos’ta duyurulacak. Yönetici olarak görevlendirilenler 14 Ağustos’tan itibaren göreve başlayacak.

YOLLUK VE MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK

Başka bir ilçeye görevlendirilen öğretmenler yolluk ödemesi alacak. Bu durum birbirinin devamı olmayan ilçeler için geçerli olacak. Öğretmenler yeni ilçenin maaş anlaşmasına tabi olacak. Bu kapsamda yöneticilere maaş promosyon ödemesi de yapılacak.

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