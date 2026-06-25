Yumurta Kabuğundan İmplant İçin Biyomalzeme Geliştirdiler

Teknoloji
Laboratuvar ortamında çalışan iki öğrenci mikroskopla inceleme yapıyor
Üniversite öğrencileri, yumurta kabuğundan hidroksiapatit üreterek biyomalzeme alanında önemli bir adım attı.
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Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Buket Alp ile Sena Tek, yumurta kabuğunu geri dönüştürerek hidroksiapatit üretti ve TÜBİTAK 2209-B desteği kazandı. Çalışmada yumurta kabukları işlenerek kemik ve dişlerin temel mineral bileşeni sentezlendi. Öğrenciler, biyomalzemenin implant uygulamalarında kullanılabilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.

YUMURTA KABUĞU KALSİYUM KAYNAĞI OLARAK KULLANILDI

Buket Alp, doğal hidroksiapatitle aynı yapıya sahip biyomalzemeyi yumurta kabuğundan elde ettiklerini söyledi. Ürettikleri malzemenin sensör ve optik teknolojilerinde de değerlendirilebileceğini belirtti. Alp, geri dönüşüm yapabilecekleri bir ürün arayışında olduklarını anlattı. En ulaşılabilir malzeme olarak yumurta kabuğunu tercih ettiklerini ifade etti. Yumurta kabuğunu kalsiyum kaynağı olarak kullandıklarını belirtti. Sol-jel yöntemiyle kabuktaki kalsiyumu hidroksiapatit yapısına dönüştürdüklerini aktardı. Çalışmalarını biyomalzeme alanında ve sensör teknolojilerinde kullanılmak üzere sürdürdüklerini söyledi. Alp, akademisyenlerin yönlendirmesiyle geri dönüşüm odaklı bir proje geliştirdiklerini belirtti. İlk aşamalarda balık kılçığı ve deniz kabuğunu da denediklerini, en başarılı sonucu yumurta kabuğundan aldıklarını ekledi.

MEKANİK VE OPTİK ÖZELLİKLER GELİŞTİRİLECEK

Sena Tek, yaklaşık 6-7 aydır proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. TÜBİTAK desteğiyle çalışmalarını ileri aşamaya taşımayı hedeflediklerini belirtti. Destek kapsamında laboratuvar ortamında farklı element katkılarıyla malzeme özelliklerini geliştirmeyi planladıklarını ifade etti. Saf hidroksiapatiti üretmeyi başardıklarını aktardı. Malzemenin mekanik ve optik özelliklerini geliştirmek için katkılama çalışmaları yapacaklarını belirtti. Yumurta kabuklarının zarlarını temizleyip belirli işlemlerden geçirerek hidroksiapatit elde ettiklerini kaydetti. Şimdi bu malzemenin performansını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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