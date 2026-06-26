Zendaya 35 Dolar İkinci El Tişörtle Galaya Çıktı

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Kırmızı halıda ikinci el tişört giymiş bir kadın
Zendaya, Paris galasında sade bir tişörtle dikkat çekerek stilinin her zaman yüksek maliyet gerektirmediğini gösterdi.
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Zendaya, eşi Tom Holland ile başrollerini paylaştıkları Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün filminin Paris galasında 35 dolarlık ikinci el bir tişörtle kırmızı halıda yer aldı. Çiftin aşkı Örümcek Adam setinde başlamıştı. Zendaya’nın sade seçimi gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

ZENDAYA GALADA SADE BİR KOMBİN TERCİH ETTİ

Emmy ödüllü oyuncu önünde Örümcek Adam resmi bulunan bol bir tişört giydi. Tişörtü beyaz topuklu ayakkabıyla tamamladı. Görünümü stilisti Law Roach hazırladı. Roach tişörtü ikinci el bir siteden 35 dolara satın aldı.

STİLİSTTEN ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Roach tişörtün ekran görüntüsünü paylaştı. “Tarz her zaman servet harcamak zorunda değil” dedi.

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