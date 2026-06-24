Zeynep Özyağcılar, Babam Gibi Bir Erkek Bulamam

Magazin
Zeynep Özyağcılar ve bir erkek konuk, televizyon programında sohbet ediyor
Zeynep Özyağcılar, babası Erdal Özyağcılar'ın eşsizliğini vurgulayarak, onun gibi birini bulmanın imkansız olduğunu ifade etti.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Zeynep Özyağcılar, Erdal ve Güzin Özyağcılar’ın kızı olan oyuncu ve modern dans eğitmeni, Pembe Masa programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Babası Erdal Özyağcılar gibi bir erkek bulamayacağını söyledi. Ünlü oyuncu, ‘Babam çok başka’ diyerek onun eşsiz olduğunu vurguladı.

BABA BENZERİ ARAMAYI BIRAKTI

Özyağcılar babasına benzeyen birini aramayı bıraktığını söyledi. ‘Babam çok başkaydı’ dedi. Onun döneminin her şeyinin farklı olduğunu belirtti. Erkekleri ve sevgisi de başkaydı. Şu anda onu aramak hayal kırıklığı getirir diye ekledi. Ünlü isimlerin çocuklarıyla yaşadığı sorunların aksine, babasının önce insan olduğunu vurguladı. ‘O önce insandır, sonra babadır’ ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır İçin Taziye Yayınladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.