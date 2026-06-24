Zeynep Özyağcılar, Babam Gibi Bir Erkek Bulamam

Zeynep Özyağcılar, Erdal ve Güzin Özyağcılar’ın kızı olan oyuncu ve modern dans eğitmeni, Pembe Masa programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Babası Erdal Özyağcılar gibi bir erkek bulamayacağını söyledi. Ünlü oyuncu, ‘Babam çok başka’ diyerek onun eşsiz olduğunu vurguladı.

BABA BENZERİ ARAMAYI BIRAKTI

Özyağcılar babasına benzeyen birini aramayı bıraktığını söyledi. ‘Babam çok başkaydı’ dedi. Onun döneminin her şeyinin farklı olduğunu belirtti. Erkekleri ve sevgisi de başkaydı. Şu anda onu aramak hayal kırıklığı getirir diye ekledi. Ünlü isimlerin çocuklarıyla yaşadığı sorunların aksine, babasının önce insan olduğunu vurguladı. ‘O önce insandır, sonra babadır’ ifadesini kullandı.