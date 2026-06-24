Zizians olarak bilinen kült benzeri bir grubun üyesi Michelle Zajko, 30’uncu yaş gününde Pennsylvania’daki evinde ebeveynlerini vurarak öldürmekle suçlandı. Delaware County Bölge Savcısı Tanner Rouse, yaptığı açıklamada Zajko’nun bu cinayette tek başına hareket etmediğini belirtti. Savcı, komşunun kapı zili kamerasından alınan görüntüler, balistik inceleme ve cep telefonu kayıtlarının analizinin, Zajko’nun en azından kısmen sorumlu olduğunu gösterdiğini söyledi. Rita ve Richard Zajko çifti, 31 Aralık 2022’de kızlarının çocukluk oyun odasında, eski oyuncaklarının arasında vurulmuş halde bulundu.

DELİLLER ZAJKO'NUN SUÇLULUĞUNA İŞARET EDİYOR

Savcı Rouse, şu an için Zajko’nun suç ortaklarının kim olduğunu bilmediklerini ancak Zajko’nun evde olduğundan ve anne babasının ölümünü organize ettiğinden emin olduklarını ifade etti. Zajko, Şubat 2025’ten bu yana Maryland’de başka suçlamalarla tutuklu bulunuyor. Yeni suçlamalar arasında cinayet, hırsızlık ve komplo yer alıyor. Zajko ise ebeveynlerini öldürdüğünü reddediyor ve babasının annesini ardından kendini öldürmüş olabileceğini öne sürüyor. Nisan 2025’te kaleme aldığı “Dünyaya Açık Mektup”ta “Annemi babamı ben öldürmedim” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Zajko’yu uzun süredir olayla ilgili şüpheli olarak görüyordu. Çiftin ölümü, Zizians grubuyla bağlantılı altı cinayetten ikisi olarak kayıtlara geçti. Grup, veganlık, hayvan hakları, cinsiyet kimliği ve yapay zeka konularında radikal görüşlere sahip genç ve yüksek zekalı bilgisayar bilimcilerinden oluşuyor. 2022’den bu yana grup üyeleri, California’daki bir ev sahibine yönelik saldırı, ev sahibinin öldürülmesi, Zajko çiftinin ölümü ve Vermont’ta bir sınır devriyesi memuru ile bir Zizian üyesinin hayatını kaybettiği otoyol çatışmasıyla ilişkilendirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE BALİSTİK DELİLLER

Pennsylvania soruşturmasında dedektifler yıllar süren titiz bir delil toplama çalışması yürüttü. Komşunun kapı zili kamerası, Zajko çiftinin Chester Heights’taki evinin önünde iki kişinin araçtan indiğini, bir sesin “Anne!” diye bağırdığını ve başka bir sesin “Aman Tanrım! Tanrım, Tanrım!” diye haykırdığını kaydetti. Silah bulunamazken Zajko’nun, boş kovanları olay yerinde bırakmak gibi hataları sıraladığı bir liste hazırladığı ortaya çıktı. Savcı Rouse, bu kovanların Zajko’nun Vermont’taki evinden ve arka bahçesindeki atış poligonundan alınan mühimmatla eşleştiğini söyledi. “Eğer tetiği çeken kişi kendisi değilse bile, tetiği çekenlerle kesinlikle iş birliği içindeydi” dedi.

Pennsylvania davasında Zajko’nun bir avukatının olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Maryland’de kendisini temsil eden avukat yorum talebine yanıt vermezken Delaware County Kamu Savunuculuğu Ofisi de açıklama yapmaktan kaçındı.

SINIR DEVRİYESİ CİNAYETİ VE DİĞER SANIKLAR

Zajko, Ocak 2025’te ABD Sınır Devriyesi Memuru David Maland’ın öldürülmesinde kullanılan silahı temin etmekle de suçlanıyor ancak bu davada henüz bir gelişme yaşanmadı. Birkaç hafta sonra Maryland’de Daniel Blank ve grubun lideri olarak tanımlanan Jack “Ziz” LaSota ile birlikte gözaltına alındı. Bir arazi sahibinin şikayeti üzerine olay yerine giden polis, kamyonetlerde park halinde bekleyen şüphelilerin “Zizians Kültü ile bağlantılı” olduğunu belirtti. Üçü de izinsiz giriş, yasa dışı silah ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarını reddetti. LaSota ayrıca federal düzeyde kaçak olarak yasa dışı silah bulundurmakla suçlandı. Bir yargıç, federal davada yetkinlik değerlendirmesi talebini kabul etti.

LaSota’nın avukatları, müvekkillerinin Zizian terimini reddettiğini ve arkadaşlarıyla bir külte dönüştükleri iddiasını kabul etmediklerini belirtti. Zajko ise yetkililerin Maryland’deki grubu, Vermont’taki çatışmada cinayetle suçlanan Teresa Youngblut’u aklamalarını engellemek için tutukladığını iddia etti.

AİLE İÇİ GERGİNLİK VE SON İLETİŞİM

Savcı Rouse, Zajko’nun ölümlerden önceki bir yıl boyunca ailesiyle arasının açık olduğunu söyledi. Ocak 2022’de babasına gönderdiği bir mesajda, annesinin çocukluğundan beri kendisi hakkında “en kötüyü varsaydığından” şikayet etti. “Annemle yüzeysel olmayan her etkileşimimde, bilmediği bir hayatı aşağılayarak vakit geçiriyor” yazdı. Ölümünden saatler önce Rita Zajko, kızından özür dileyerek doğum gününü kutladı. “O mesaj cevapsız kaldı” dedi Rouse.

Richard Zajko’nun yengesi Roseanne Zajko, polis ve savcılara teşekkür ederek ailelerinin adalet için “sayısız karanlık ve umutsuz gün” geçirdiğini ifade etti. “Duruşmanın hayatımızdaki boşluğu ve kalbimizdeki acıyı iyileştirip iyileştirmeyeceğini henüz bilmiyoruz ama dedektiflerin, savcılığın ve biz ailenin Rick ve Rita için adaleti sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz.”

Savcı Rouse, cinayeti “anlayışın ötesinde” bir suç olarak nitelendirdi. “Bunun neyin sonucu olduğunu anlayamıyorum. Açıkça son derece karanlık bir yola giren ve her türlü tanımın ötesinde bir trajediye yol açan birinden bahsediyoruz” dedi.